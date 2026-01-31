寶可夢踩到政治紅線炎上？靖國神社辦活動挨轟！官方火速取消止血

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

知名動漫IP寶可夢於28日捲入政治爭議，起因是官方網站上出現一則活動資訊，將舉辦地點設於東京靖國神社。由於靖國神社具高度歷史與政治敏感性，相關內容很快在中國網路傳開，並掀起強烈反彈。隨著爭議延燒，寶可夢官方於30日緊急發布中、日文道歉聲明，並同步撤下活動頁面。

寶可夢卡牌遊戲訓練家網站上的活動資訊遭到炎上。（圖／Pokémon Card Game Trainers Website）

這場風波源自「寶可夢卡牌遊戲訓練家網站（Pokémon Card Game Trainers Website）」上的一則活動資訊，內容顯示31日將在靖國神社舉辦面向兒童的卡牌體驗活動。該資訊隨後被轉發至微博，引發大量中國網友關注，輿論迅速升溫。

面對外界質疑，《寶可夢》官方火速發出聲明說明，指出該活動並非由《寶可夢》官方或其母公司任天堂直接主辦，而是由具備活動認證資格的玩家擔任主辦方。官方坦言，此次事件源於活動訊息審核流程出現疏漏，導致活動資訊被誤刊於網站上；他們在察覺問題後，已經在第一時間撤除相關網頁內容，並確認活動取消。

《寶可夢》官方也強調，品牌一貫秉持「用寶可夢連結世界」的理念，致力於為所有玩家提供安心、愉快的遊戲環境。對於此次事件引發的各種反應與意見，官方表示深表歉意，並承諾將針對活動資訊的審查及承認流程進行根本性檢討與強化，以避免類似情況再次發生。

