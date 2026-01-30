寶可夢辱華！靖國神社辦PTCG卡牌活動遭中國官媒批評：褻瀆歷史真相

全球都擁有超高人氣的知名 IP「寶可夢」（Pokémon），因為活動場地選址問題引發爭議。官方原定於 1 月 31 日在東京靖國神社舉辦面向兒童的寶可夢集換式卡牌遊戲（PTCG）的相關活動。然而，靖國神社因為供奉有二戰甲級戰犯，涉及敏感的歷史與政治議題，因此在該活動資訊公開後，迅速引起中國當地網友與媒體批評，目前官方網頁已迅速將相關內容刪除。

該活動非官方主辦，但張貼在官方網站上宣傳。（示意圖，圖源：Ｇetty Images）

針對此事件，中國官媒《環球時報》於 30 日表示嚴厲譴責，並將矛頭指向寶可夢背後的任天堂。該報指出靖國神社是日本軍國主義的象徵，在此地選擇舉辦面向兒童的遊戲活動，是對「歷史真相的公然冒瀆」。評論更進一步質疑，主辦不該利用寶可夢的高人氣，降低年輕世代對該場所的戒心，並藉此提升兒童對靖國神社的親近感，認為該行為觸碰了政治紅線。

更提起了這已經不是寶可夢第一次踩紅線，早在 2016 年推出的《寶可夢GO》中，就曾在靖國神社內設立補給站和道館；後來則是 2019 年時，寶可夢公司主要股東之一，負責 PTCG 卡牌開發的 Creatures，有多名員工參拜靖國神社並分享在社群上，引起中國網友不滿，雖然事後照片刪除，但公司並沒有進行倒歉。

即便這次活動的主辦方並非寶可夢官方，但也警告寶可夢官方別想蒙混過關，畢竟會張貼在官方網站上就是經過官方批准與審核的，因此要求必須公開道歉和承諾不再發生類似事件。甚至中國社群中也出現一批網友揚言抵制任天堂和寶可夢，並警告假如不妥善處理，相關單位可能會面臨吞下無盡苦果的代價。