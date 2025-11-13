寶可夢首座戶外主題樂園將開幕 佔地2.6公頃！限定商品搶先看

即時中心／徐子為報導



寶可夢首座戶外常設型主題設施「PokéPark KANTO（寶可樂園：關東）」預定於明（2026）年2月5日在東京多摩丘陵的讀賣樂園正式開幕，門票將於本月21日晚間開賣！





此戶外設施佔地約2.6公頃，除改建部分既有區域外，更新闢全新園地，完整再現寶可夢世界。園區主要分為「寶可夢森林」與「草紗鎮」2大主題區域，讓訓練家們能在自然與城鎮間展開一日冒險。

「寶可夢森林」全長約500公尺，擁有高低起伏的地形與原始自然環境，遊客可在探索研究設施同時，邂逅棲息於其中的寶可夢們。穿越森林後會抵達「草紗鎮」，由西獅海壬噴水池迎接訓練家。鎮上設有「寶可夢中心」與「友好商店」，能欣賞透過「全復機」看著寶可夢恢復活力的模樣，並品嚐以妙蛙種子、小火龍、傑尼龜招式為靈感設計的特色飲品。



鎮內「道館」每天有寶可夢舞台表演，「訓練家市集」與「皮卡皮卡大派對」則以紅屋頂攤車與電屬性寶可夢協力發電的遊樂設施吸引眾人目光。以伊布為主題的「布伊布伊漫步」旋轉木馬，以及可與不同寶可夢互動的「親親寶可夢小屋」也將持續為遊客帶來驚喜。由可愛萌翻天的皮卡丘和伊布帶領的招牌遊行，更可讓來訪的訓練家們與鎮上的寶可夢們盡情同樂。回程前，還可至「寶可夢發燒友商店」選購限定紀念品。



此外，持「精英訓練家通行證」除了可重複進入寶可夢森林、免費優先搭乘2種遊樂設施各1次、在預約座位欣賞草紗道館表演、獲得獨家商品，更可享皮卡丘與伊布的特別接待與專屬合照。



首批門票包含「精英訓練家通行證」與「訓練家通行證」2種，預計明年夏季起將新增「小鎮通行證」。票價依日期浮動，2月5日至3月31日場次採抽籤制，申請期間為11月21日至12月8日，中籤者於12月下旬通知，並需於12月31日前完成付款。



官方也提醒，「寶可夢森林」區因地形陡峭設有入場限制，未滿5歲幼童及無法攀爬110階階梯者等將無法入場，需特別注意。

