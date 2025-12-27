寶可夢.吉伊卡哇紛推限量商品 代購瘋傳難辨真假

台北市 / 綜合報導

知名角色商機無限，無論是限量品復刻上市，或是開設主題店面，總是能帶起一陣風潮。包括寶可夢中心或是吉伊卡哇在台北開設的常駐店，都吸引大批粉絲來排隊。但搶購商品的同時，也在網路上掀起一波代購潮，聲稱能幫忙買，但真假難辨，有些甚至還要再加價200元以上，得小心提防。

吉伊小八貓烏薩奇，三隻小可愛，笑容滿面的在店裡迎接粉絲，吉伊卡哇人氣爆棚，台北中山的常駐店，才開幕第一天，就有許多粉絲到場朝聖。

記者姚俐安說：「圓圓的眼睛，大大的耳朵，在店門口外就有一隻，巨大的的吉伊卡哇，讓大家打卡拍照，而店裡面呢，也有許多的限定商品，吸引許多人潮。」粉絲們提早預約，努力抽到整理券，才有機會進到店裡，買到心心念念的限定商品。

民眾說：「還滿幸運的，因為發現大家幾乎都沒有搶到(整理券)，這是招福小八，曾經被炒到上萬元的玩偶。」民眾說：「這三隻，他是垂耳系列，然後，是台北先，因為台北常設店，所以先給台北賣。」記者VS.民眾說：「(那有想說要不要幫其他人代購嗎)，沒有欸，都已經很難買到了，還幫別人買。」

與其幫別人代購，還是買給自己最實在，另一邊台灣寶可夢中心，今日上架第一波新年系列商品，其中絕版多年的「皮卡丘與鏡餅」復刻上架，網路上到處都有粉絲求幫買，或是幫代購的貼文，有些甚至比原價，要貴上200多元，更顯得抽到號碼牌的粉絲，特別幸運，可以親自把寶可夢們抱回家。

民眾說：「今(27)日上市的這個，鏡餅的皮卡丘，另外一個重點商品是這個，它是可以伸縮的鑰匙圈，卡比獸的。」民眾說：「有看到有人在代購，就是一些沒有限購的商品，就有代購，因為他價格通常都是，可能會翻倍，翻倍賣。」然而民眾直呼，代購實在賣的好貴，自己買比較划算，尤其可以親眼見到喜歡的角色，才是最幸運的事。

