生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

中日緊張氛圍持續升溫，近日中國軍事新聞點名日本動漫作品滲透軍國主義，包括寶可夢、名偵探柯南等作品被視為"辱華"，使得中國各地區的動漫展紛紛祭出封殺令，不少粉絲認為是小題大作、無限上綱，而今年預計到中國參加卡牌展的業者，透露中方表示，帶過去的產品，不能牽涉政治敏感的話題。

經典歌詞、旋律一出來，掀起7、8年級回憶殺！全球瘋迷的寶可夢動畫，是不少人的童年回憶，但中國恐怕已經聽不到！

廣告 廣告

寶可夢、柯南遭中國動漫展封殺！？ 中共軍媒：滲透「軍國主義」

中共軍媒不滿寶可夢、柯南滲透"軍國主義"，遭中國動漫展封殺 。（圖／民視新聞）

中國軍媒MV"他們的勾當"：「他們又想重走老路，把和平丟在一旁，不要和睦與相商，企圖再獨霸一方。」中國軍媒發布抗日MV，更發文點名"寶可夢拜鬼事件、動漫"名偵探柯南"與"我的英雄學院"連結事件，不滿日本軍國主義陰魂不散，視為"辱華"。1月底，寶可夢卡牌兒童體驗教室，在悼念近250萬二戰亡靈的日本靖國神社舉舉辦，引發中國不滿，最終寶可夢公司致歉、取消活動，但仍遭到炎上，而我的英雄學院，其中"志賀丸太"的角色名稱，疑似指涉日本二戰731部隊的行為舉止，與名偵探柯南30周年聯動企劃，也遭到抵制，更傳出中國各地動漫展，紛紛祭出封殺令。民眾：「我記得中國那邊，好像沒辦法扮那個，"我的英雄學院"的角色扮演，好像有點太誇張了。」民眾：「對岸本來就很敏感，對啊，所以就是不意外，那他們不支持沒關係啊，那我們就多支持一點。」民眾：「他們吵他們的，我就繼續支持就可以啦。」

寶可夢、柯南遭中國動漫展封殺！？ 中共軍媒：滲透「軍國主義」

中共軍媒不滿寶可夢、柯南滲透"軍國主義"，遭中國動漫展封殺 。（圖／民視新聞）

不少民眾認為中方小題大作、無限上綱，有寶可夢業者證實，中國實施動漫封殺令，原定今年要到杭州參與的卡牌展，確實受到影響。卡牌業者陳先生：「日本大選剛結束，當然他們人民也對這件事情，他們也是會有一些想法嘛，那這些想法就會反應在這些，(封殺令)選擇上面，他們有列出一些選項，他們基本上是說，如果不要過度牽涉到，他們敏感的話題的話，我們在這件事情上面，他是說在有限度的範圍內，他們是可以接受的，對日本當地有什麼影響，以中國對於版權的態度來說，我覺得他們的影響可能也不是太大。」如今中日緊張氛圍持續升溫，就連知名動畫、IP也遭受無妄之災。





原文出處：寶可夢、柯南遭中國動漫展封殺！？ 中共軍媒：滲透「軍國主義」

更多民視新聞報導

震驚醫界！台灣視網膜泰斗振興醫院前院長劉榮宏離世 享壽88歲

放屁飄「1氣味」快檢查！醫師：恐已出血壞死

2026年貼春聯「3禁忌」曝光 誤選「1字」後果超慘！

