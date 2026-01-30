寶可夢「靖國神社辦活動」 中國官媒跳腳：不可能容忍！

活動頁面已遭下架。（翻攝自微博）

中國大陸媒體《環球時報》報導，日本一間卡牌店原訂於1月31日在靖國神社舉辦「兒童卡牌體驗教室」活動，相關宣傳頁面一度出現在寶可夢卡牌官方的預約系統中，由於參拜靖國神社一直以來都被視為「辱華」的象徵，相關話題一度衝上熱搜，儘管活動頁面已下架，但中國官媒質疑任天堂和寶可夢官方未對事件作出公開說明或道歉，表示「不可能容忍」。

靖國神社供奉包括二戰中陣亡的日本官兵，長期被中國及其他亞洲國家視為日本軍國主義象徵；因此寶可夢官方網站上架活動後，立刻引起中國網友的反彈，隨即活動就遭到下架，活動申請人也在X上致歉，表示「不得不取消活動」。

廣告 廣告

對此《環球時報》提出3點質疑，「雖然靖國神社場地由申請活動的個人選擇，但寶可夢官方如此堂而皇之地予以通過，並發佈在官網上，說明其審核存在重大問題」、「寶可夢在事件發酵後迅速刪除頁面，說明它很清楚紅線所在，然而事件為何仍然發生，這其中有什麼隱情，任天堂和寶可夢必須給個說法」、「寶可夢不能一邊從中國賺錢，一邊損害中國利益。缺乏歷史責任感的日本公司，中國玩家不可能容忍」。

《環球時報》批評，寶可夢過去就曾多次踩靖國神社紅線。2016年，《Pokemon Go》在日本上線時，遊戲內的道館與補給站曾設置於靖國神社內，引發中國玩家不滿；2019年，寶可夢股東之一的Creature公司部分員工公開參拜靖國神社並於社群平台分享，事後僅刪文未正式道歉，再度引發爭議。

更多鏡週刊報導

政院通過刑法修法 「網路公然侮辱」最重可罰20萬、2年以下徒刑

營養師點名「茶葉蛋含糖高」 醫公開打臉他悄刪文遭酸：當沒事

輝達傳增設台灣第2總部 黃仁勳反應曝光：聽起來不錯