寶可夢10週年 盛會在台南

Pokemon GO十週年重回台南，為全球唯二、全亞洲及全台唯一的遊戲盛會活動。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

Pokemon GO今年逢十週年，今年的全球大型活動《Pokemon GO Tour：卡洛斯》選定台南和美國洛杉磯為唯二舉辦城市，台南更是亞洲唯一，此次更首度舉辦夜間的「超級之夜」，讓民眾白天、黑夜都能體驗遊戲的樂趣。

Pokemon GO二０一八年於台南都會公園舉辦，也曾參與台南400活動，今年再度回歸，將於二月二十至二十二日舉辦，除主會場台南都會公園有三大主題棲息地，還有人氣滿滿的寶可夢的裝飾和寶可夢見面會，夜間更有首度舉辦的「超級之夜」。

黃偉哲表示，這場活動全世界唯二，一個在洛杉磯，一個在台南，也是台灣唯一、亞洲唯一的盛會活動，活動非既有活動延續，而是一場全新體驗，歡迎全台灣各地，甚至來台灣過年的各國旅客都至台南參與盛會。除參與活動，黃偉哲說，台南準備好了，包括旅館、民宿，超過一萬七千間房，也可選擇來台南露營甚至車宿，希望所有人在年節時刻，來台南吃得開心、玩得盡興，和寶可夢一起歡度春節。

遊戲官方網站也指出，在主會場將有首度亮相的「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」，以往僅有白天活動，此次舉辦「超級之夜」，可於夜間燈飾氛圍中遊戲體驗和欣賞精彩表演，而擁有門票的訓練家，可當日在主會場或台南市內遊玩，另可加購「城市漫步加值包」，可擁有額外一天遊戲時間，暢遊全市。

寶可夢品牌活動不斷推陳出新，最高時期全球訓練家達一點三億，對此次活動，餐旅業者大力準備，業者也透露，已有玩家前來訂房，因逢年節，市府將規劃接駁車直達台南都會公園會場，並調查活動期間提供優惠的商家，讓全球訓練家體驗遊戲之際，也可賞美景、品台南，感受在地文化人情味。