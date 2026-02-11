寶可夢30周年短片萌翻 大咖巨星曝最愛

BLACKPINK的Jisoo更害羞承認自己長得就像「伊布」。（圖／翻攝自YT＠寶可夢 官方）





你也喜歡寶可夢嗎？寶可夢誕生30週年，官方大手筆在超級盃黃金時段釋出紀念短片，引發全球粉絲暴動！這回邀來各界巨星分享「本命寶可夢」，不只天后女神卡卡和胖丁大練歌喉，BLACKPINK的Jisoo更害羞承認自己長得就像「伊布」。

風靡全球的寶可夢迎來，誕生30週年，這回官方重金砸下美國超級盃黃金時段播出紀念短片，邀來各界巨星暢談「寶可夢經」，女神卡卡就在錄音室與「胖丁」同框，大讚有跨越12個音域好嗓音，當場陶醉合唱催眠曲。美國知名歌手女神卡卡：「胖丁胖丁。」

廣告 廣告

不只女神卡卡被圈粉，全球偶像BLACKPINK的Jisoo，也大方示愛透露她的心頭好，就是伊布。BLACKPINK成員Jisoo：「可能和我有點像吧。」

說完害羞一笑，無論是Jisoo還是伊布，都可愛到讓人融化啦，此外F1法拉利車隊男神Charles Leclerc，選了與他一樣追求極速的卡蒂狗。

F1法拉利隊車手勒克萊爾：「很溫馴忠心耿耿又跑得快。」

足球界巴塞隆納隊王牌，則獨鍾傳說寶可夢，「基格爾德」笑說造型很像他，能用多樣的型態克敵制勝，在這些超萌生物面前，大家都甘願被寶可夢收服。



【更多東森娛樂報導】

●《寶可夢》喵喵配音員離世！抗癌2年不敵 享壽71歲

●邀偶像持修助陣！陳泳希曝傳訊「手都在抖」意外獲寶可夢卡牌

●20年前神奇寶貝樂園驚見苗可麗！影像藏洋蔥逼哭4萬人

