寶可夢30周年重磅消息！聯手環球影城推超真實體驗

寶可夢宣布聯手環球影城。（圖／翻攝自USJ_Official Ｘ）





寶可夢迎來30周年，官方22日再拋出震撼彈，宣布將與日本環球影城合作，攜手打造「世界級寶可夢體驗」，透過高臨場感與互動形式，讓寶可夢世界走進現實，相關細節將於日後陸續公布。

官方表示，全新的寶可夢體驗計畫，將以刺激五感的「超真實體驗」為核心，強調高度互動性與多元呈現方式，讓玩家不只是觀看，而是能親身參與其中。目前該計畫正與日本環球影城密切籌備，預計將作為全球首度公開的嶄新內容，並以「粉絲優先」為理念，進一步提升園區整體體驗深度與互動性。

廣告 廣告

寶可夢公司社長石原恒和指出，自2021年宣布長期合作以來，雙方已共同推出「NO LIMIT! 遊行」及萬聖節限定演出等多項實體體驗。隨著寶可夢邁入30周年的重要里程碑，能啟動這項全新計畫別具意義，未來將持續透過主題樂園娛樂，結合現實與虛擬世界，為全球粉絲帶來更多驚喜與感動。

更多東森新聞報導

紐約寶可夢卡商店遭搶劫！美匪持槍洗劫百萬「紙黃金」

不畏10°C低溫排隊！寶可夢「超級快龍」台灣搶先賣

家樂福寶可夢歡樂派對 可愛經濟帶動歲末買氣

