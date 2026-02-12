寶可夢30週年有大驚喜？爆料稱《寶可夢 紅/綠》將回歸推出Switch版本！

很快的，在今年 2 月 27 日《精靈寶可夢》即將迎來 30 週年，全球各地的寶可夢社群都將一起慶祝這個陪伴整整一代玩家、小朋友們長大的經典作品。而除了據傳接下來將推出的最新作品《寶可夢 風/浪》可能將在 歡慶 30 週年時推出外，現在這個經典系列還被爆料，任天堂將會在這次 30 週年慶典上趁勢宣布，《寶可夢 紅/綠》將會重製，推出 Nintendo Switch 版本，讓寶可夢粉絲也能透過現代技術重溫童年回憶！

事實上，寶可夢日（Pokemon Day）會選在每年 2 月 27 日的原因之一就是為了慶祝 30 年前，1996 年 2 月 27 日時史上第一款精靈寶可夢遊戲《寶可夢 紅/綠》正式發行，從那時起這個經典 IP 系列就不斷陪伴著全球玩家與寶可夢粉絲們走到了現在，今年 2 月 27 日，《精靈寶可夢》也將迎來自己的第 30 個寶可夢日，因此也讓全球寶可夢社群期待，這次任天堂與寶可夢公司是否會像十年前的 20 週年一樣，讓 1996 年發布的《寶可夢 紅/綠/藍》等三部經典作品推出再發行版本。

沒想到，目前在 X 上已有知名寶可夢爆料者分享了兩張《寶可夢 紅/綠》的配圖，並寫下：「他們即將回歸」。而如果在現在這個世代的任天堂主機上推出，那麼就代表這次精靈寶可夢也將讓粉絲們回到最初的起點，推出 Nintendo Switch 版本的《寶可夢 紅/綠》。也有人猜測，或許任天堂能夠透過 Nintendo Switch Online（NSO）線上訂閱服務來達成這件事，因為在目前的 NSO 遊戲陣容中也有許多來自過去任天堂歷代主機的遊戲，因此對任天堂來說，把 GameBoy 時代的《寶可夢 紅/綠》移植到 NSO 服務內並不困難。