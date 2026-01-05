寶可夢GO十週年盛會 黃偉哲邀全球訓練家重返台南

繼2018年《Pokémon GO》首次選擇台南都會公園舉辦大型活動後，適逢遊戲十週年，全球指標性活動《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》將於2026年2月20日至22日再度回到台南登場。台南市政府今(5)日舉行宣傳記者會，市長黃偉哲親自出席，邀請全台及海外玩家把握難得機會，到台南體驗結合遊戲與城市魅力的日夜活動盛會。

黃偉哲表示，此次《Pokémon GO Tour》全球僅於洛杉磯與台南兩地舉辦，台南不僅是台灣唯一、也是亞洲唯一的活動城市，意義格外重大；且本次活動為全新設計內容，並非既有活動延伸，無論白天或夜晚都能感受不同遊戲氛圍，歡迎各地玩家趁農曆年後來台南同樂。

圖說：台南市長黃偉哲(中)與觀旅局長林國華(左)邀請全球訓練家共襄盛舉。(圖片來源/台南市觀旅局提供)

活動主會場設於台南都會公園，規劃「中央村莊」、「海岸研究所」、「山脈地帶」三大主題棲息地，搭配大型寶可夢裝置與見面活動，讓訓練家沉浸式體驗遊戲世界。除日間活動外，主辦單位首度推出夜間專屬的「超級之夜」，透過燈光、聲景與演出設計，打造不同於白天的遊戲氛圍，讓玩家在夜晚也能持續探索。

圖說：活動周邊手燈結合三大陣營設計，作為日夜活動的重要視覺元素之一。(圖片來源/台南市觀旅局提供)

黃偉哲也指出，台南近年觀光能量持續提升，旅宿房間數已突破1萬7千間，並鼓勵旅客依需求選擇旅館、民宿或露營方式停留；同時台南美食選擇多元，米其林推薦店家超過60家，期盼玩家在遊戲之餘，也能深入體驗台南的飲食與城市文化。

觀旅局表示，活動期間將規劃接駁車前往會場，並建議玩家多利用大眾運輸工具；另整合市區商家推出相關優惠，讓訓練家能在全市範圍邊玩遊戲、邊走讀台南。市府也提醒，因活動期間人潮眾多，建議及早規劃行程與住宿。

