寶可夢GO十週年重回臺南 2/20起於都會公園呈現三大主題棲息地

南市長黃偉哲、觀旅局長林國華、寶可夢遊戲開發公司Niantic亞太區行銷總監許世婉等出席寶可夢活動造勢會，歡迎國內外玩家到臺南都會公園體驗遊戲樂趣。（記者李嘉祥攝）

▲南市長黃偉哲、觀旅局長林國華、寶可夢遊戲開發公司Niantic亞太區行銷總監許世婉等出席寶可夢活動造勢會，歡迎國內外玩家到臺南都會公園體驗遊戲樂趣。（記者李嘉祥攝）

繼二零一八年寶可夢公司以臺南都會公園作為專屬活動場域後，二零二六年全球大型活動「寶可夢GOTour：卡洛斯－臺南」將於二月廿日至廿三日重磅回歸，除有三大主題棲息地，還有寶可夢裝飾與寶可夢見面會，夜間也首次規劃「超級之夜」；市長黃偉哲、觀光旅遊局長林國華、寶可夢遊戲開發公司Niantic亞太區行銷總監許世婉昨（五）日出席造勢會，仁德區長許博森、歸仁區長朱雅宏及在地公協會代表、奇美博物館及電信業者也出席，歡迎國內外玩家到臺南都會公園體驗遊戲樂趣。

廣告 廣告

黃偉哲市長說，今年寶可夢在臺南是全世界唯二，也是亞洲唯一、台灣唯一的盛會，預料吸引大批國內外玩家到訪；臺南去年旅館新增近一千房，統計觀光旅館業超過一萬七千個房間，米其林概念餐廳有六十一家，歡迎年輕人來春節到臺南參加寶可夢活動，還可露營、住民宿。

林國華局長表示，此次活動的精彩度有別以往，除了在臺南都會公園呈現中央村莊、海岸研究所、山脈地帶等三大主題棲息地，夜間還有燈光與聲景；觀旅局也盤點彙整活動期間優惠商家，讓全球訓練家在臺南全區體驗遊戲同時，可用眼睛看美景、用味蕾品嚐美食，感受文化人情味。