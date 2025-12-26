寶吉祥歌之饗宴14 黃妃擔綱主秀攜手陳怡婷、郭忠祐 經典金曲唱進世代記憶

【記者張嘉誠／綜合報導】

寶吉祥集團12月26、27日於台北國際會議中心舉辦「歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會」，由「金曲歌后」黃妃領軍，與「療癒歌姬」陳怡婷與「陽光男聲」郭忠祐同台亮相。三位歌手以深厚唱功與細膩舞台魅力，重新演繹多首橫跨世代的經典金曲，層層堆疊情感，為現場歌迷獻上一場動人心弦的音樂饗宴。

以經典金曲〈追追追〉紅遍大街小巷的「台灣歌姬」黃妃，此次首度與寶吉祥集團合作，兼具傳統台語喉韻與新世代唱腔的獨特魅力，三度奪下金曲獎「最佳台語女歌手」，奠定其「台語天后」的代表地位。此次演出，她將帶來多首經典代表作與布袋戲主題曲，包括〈妝乎水水〉、〈追追追〉、〈非常女〉、〈瀟灑走一回〉等，完整展現其縱橫樂壇多年的舞台魅力。

圖▲陳怡婷於演唱會現場演唱新單曲《一路上的愛呀》，首度挑戰唱跳演出，展現不同於以往的全新舞台面貌。(圖/寶吉祥集團提供)

同場演出的「療癒歌姬」陳怡婷，以溫潤清澈的嗓音與真摯情感深受樂迷喜愛。演唱會中，她演唱今年發行之專輯首波主打歌〈問情〉，細膩詮釋三十多歲女性對愛情的理解與心境轉折，引起不少觀眾共鳴。

此外，陳怡婷也首度於舞台演唱全新單曲〈一路上的愛呀〉，這首作品由寶吉祥集團總裁特別邀請金曲製作人呂聖斐量身打造，視為送給她的「成年禮」。不同於以往抒情風格，陳怡婷在演出中搭配輕快曲風與舞蹈編排，並換上短裙造型登場，展現可愛活潑的一面，讓現場氣氛耳目一新。

圖▲第七度參與寶吉祥《歌之饗宴》系列的郭忠祐，於演唱會中以穩健唱功與細膩情感成為全場亮點。(圖/寶吉祥集團提供)

同樣擔任特別嘉賓的「陽光男聲」郭忠祐，此次已是 第七度參與寶吉祥《歌之饗宴》系列演出。此次在歌單設計上，他特別將重心放在 80 至 90 年代的經典老歌，透過溫暖而穩定的嗓音，帶領觀眾重溫世代記憶中的熟悉旋律。

演出中，郭忠祐也與黃妃攜手合唱《傷心酒店》、《繁華攏是夢》等經典作品，跨世代的聲線交織，成為全場一大亮點。兩人互動中，郭忠祐也笑說自己已發行八張個人專輯，至今尚未入圍金曲獎，現場向「妃姐」請益入圍經驗，引起觀眾一陣笑聲。

演出過程中，三位歌手也不約而同表達對寶吉祥集團總裁邀約的感謝，並以最真摯、最投入的演出回饋觀眾，透過一首首動聽歌曲，為歌迷帶來一場精彩絕倫、回味無窮的音樂盛宴。