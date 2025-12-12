寶吉祥藝術中心艾卡 × 林郁珮 港台女性藝術家雙展 從創傷到柔光——一場關於情感修復與生命韌性的當代對話

寶吉祥藝術中心於 2026 年首檔推出的「艾卡 × 林郁珮-港台女性藝術家雙展」，邀請來自台灣與香港的兩位女性藝術家，以各自鮮明卻彼此呼應的創作語言，展開一場橫跨療癒、創傷、情感與內在轉化的深度對話。

「光不是從外面照進來，而是從內心生起。」—— Albert Schweitzer史懷哲

本展以史懷哲的經典語錄為精神起點，直指一個當代人最為貼近的命題——真正能照亮我們的光，並不來自外界，而是源於我們是否願意直視內心。展覽不迴避傷痛，也不粉飾平靜，而是在柔軟與直視之間，為觀者開啟一條重新理解自我的觀看路徑。

廣告 廣告

林郁珮與艾卡皆從童年記憶與內在經驗出發，將難以言說的感受，一點一滴轉化為為具象的畫面。兩人雖風格迥異，卻同樣以情感作為創作的起點，形構出一端柔軟安放、一端直面現實的情感張力。林郁珮的創作，如同為心靈搭建一座可以暫時停泊的風景；艾卡的作品，則迫使我們直視內心深處的情緒裂縫。兩人的創作宛如人生的不同階段，在承受、崩解、修復與重整之間反覆來回，構成一條真實而當代的情感軌跡。

妳圍繞我、我縈繞我 │ 林郁珮 │112× 119cm│紙本設色、礦物顏料│2023

林郁珮｜以膠彩構築一座可安放心事的內在風景

林郁珮1991年出生於雲林，畢業於國立臺北藝術大學美術學系碩士，以膠彩作為主要媒材，林郁珮的創作多來自對當代人內在張力與情緒衝突的長期觀察，她將作品作為喚醒感覺的媒介，透過觀察日常生活與「借此喻彼」的象徵方式，重組形構出介於現實與夢境之間的「心象風景」。

她試圖回應並提供一處屬於當代的心靈場域，一個能夠承接觀者情緒的空間——柔軟、彈性、內斂，卻蘊含能支撐觀者的力量，使人在面對困惑、矛盾與不安時，得以暫時安放情緒，重新探索自我，並在其中重組與涵容那些看似衝突的感受與思考。

弱視 │ 艾卡 │72.5× 60cm│色鉛筆、油畫棒、油彩、畫布│2025

艾卡｜將生命重量轉化為直視的視覺告白

1997年出生於香港，畢業於東海大學美術系的艾卡，作品則直接而坦率，她將生命中的創傷、衝擊與苦痛，轉化為充滿張力的畫面，以誠實而坦白的方式，揭示那些人往往最難理解、也最難原諒與接受的情緒。

對艾卡而言，創作本身即是一種療癒與面對傷口的誠實行動——她選擇將真心袒露於畫布之上，也同時向觀者敞開，邀請觀者一同面對自身內心被壓抑、被忽略的情感。

她的作品因此具有強烈的人性力量——不訴諸美化，而是讓情緒本身成為最真實的視覺力量。

林郁珮的柔光與艾卡的直視，看似對立，實則構成一組完整的情感結構——一端是被承接的需要，一端是面對的勇氣。她們的創作共同指向一個溫柔卻誠實的訊息：人生不會永遠明亮，但在傷痛、衝突與修復之後，我們仍能重新找回內在的平衡與力量。

觀者將在林郁珮的柔軟空間中，感受被包覆的可能；也將在艾卡的沉靜張力裡，學習直視與承受的力量與勇氣。兩位藝術家以作品向世界伸出的溫柔邀請——邀請我們正視過去、理解自己，並允許自己被世界接住，並在過程中找到平衡、找到力量。

展覽資訊:

 展覽地點：寶吉祥藝術中心（台北市中山區敬業二路69巷28號一樓）

 展覽日期：2026年1月3日至2026年3月7日

 開展時間：2026年1月3日，下午2點30分（預約制）

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

【有片】走斑馬線也被撞！八德路口右轉車未禮讓釀行人受傷

即將成真火舞團明晚前進中壢天德宮 免費觀賞震撼大作《火爾摩莎》