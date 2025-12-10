寶嘉聯合大玩關稅哏聚買氣 Jeep重返台灣市場有AIT站台

Jeep總代理寶嘉聯合今（10）日宣布 Jeep重返台灣市場。

寶嘉聯合今（10）日隆重宣布，被車迷譽為搭載了美國自由與探索精神的美國經典傳奇品牌Jeep重回台灣市場，發表會現場，不僅大玩關稅哏，讓令眾車廠大感頭痛的關稅化為現場宣布售價的鋪陳橋段，更請來貴賓美國在台協會（AIT）商務官達頓（JeffreyDutton）與財政部關務署副署長趙台安到場，活動現場更洋溢著台美貴賓互動良好的氣氛。

對等關稅到底談得如何？從今年4月一路盼到12月，有人越等越淡定，也有人越等越心急，義美集團董事長高志尚屬於比較淡定的那一掛，今天出席記者會時表示，他認為應該會比原先談定的20%好、而且不疊加，態度相當泰然。

而在發表會進入到公布Jeep預約價時，寶嘉聯合大玩行銷哏，如同頒獎典禮一般，Jeep總代理寶嘉聯合執行董事吳睿弘現場拿出5個信封，分別貼上0%、5%、10%、15%、17.5%的關稅數字，他坦言，由於關稅遲遲未定，內部來回總共做了5個版本的價格。

吳睿弘對現場來賓問道「你們想看哪一個版本的價格？」眾人大呼「0%!」吳睿弘自然從善如流留下了貼有0%關稅的信封，然後秀出Sahara與Rubicon雙車型預售價格分別為新台幣209.8萬元與239.8萬元，若算上貨物稅減免10萬元，價格就可降至199.8萬元與229.8萬元。

Jeep總代理寶嘉聯合執行董事吳睿弘在發表會中大玩關稅哏。

由於關稅未定，說明目前寶嘉聯合所公布的預售價仍存有變數，也讓吳睿弘無奈說道，即使台美關稅未定，還是要先卡位讓市場知道 Jeep回來了。

被問及後續關稅公布後若非0%怎麼辦？吳睿宏也回應，「那就再調整價格」隨後也透露「Jeep給的數量也不多。」預計最快可於明（2026）年第2季交車。

寶嘉聯合在舞台上大玩的關稅哏，其實也幽默呈現出眾車廠的心情，大家手中都有牌也都在盤算，就等美國政府正式宣布關稅底定的那一天，只是寶嘉聯合玩到檯面上，給車主車迷直接看最優惠的那張底牌，是品牌造勢也玩了一把車界幽默。

今日發布會人潮滿滿，寶嘉聯合不僅邀請到財政部關務署副署長趙台安、美國在台協會與美國商會代表親自蒞臨，Jeep品牌國際市場負責人Bob Graczyk 也透過影片隔空向台灣市場致意。

在發表會前幾日，市場傳出高志尚家族旗下經銷Skoda汽車的尚鵬汽車，將終止與Skoda的經銷關係，高志尚今日也簡短回應，台灣人口規模小，買車的成長速度慢，加上尚鵬與Skoda的合約正好到期，就決定退場，並透露是沒有賠錢下的決定。

