寶嘉聯合：明年車市可較今年活絡 盼2028年明顯成長

（中央社記者鍾榮峰台中24日電）汽車代理商寶嘉聯合執行董事吳睿弘今天表示，若2026年汽車進口關稅政策底定，預期明年台灣車市有機會比今年活絡，2027年期盼車市恢復元氣，2028年目標明顯成長。他透露，睽違15年的Jeep車款，今年12月可望在台灣市場亮相。

寶嘉聯合今天攜手中部經銷夥伴佳樂汽車，在台中市中清路揭幕台中旗艦品牌中心，其中全新Jeep品牌展示中心首次對外亮相，是Jeep品牌睽違15年重返台灣市場。

展望台灣車市景氣，吳睿弘接受媒體採訪分析，明年包括國產車、進口車、各國及台灣汽車產業持續調整，明年台灣車市將有3大動能支撐。

他指出，首先最快今年底至明年初美國與台灣關稅可漸明朗，「不會有錯誤的期待」，汽車市場疑慮消失，市場進口車款選擇多樣。其次，貨物稅減免補貼政策效應可延續，加上最快明年上半年汽車庫存逐步消化，預期明年市況可較今年逐步恢復活絡。

吳睿弘表示，台灣汽車產業結構正在調整，明年若關稅政策明朗，包括國產車和進口車商都需要時間調整至2027年，期盼2028年起台灣車市可明顯成長。

寶嘉聯合說明，佳樂汽車深耕中台灣汽車市場30多年，從1987年在台中成立吉普車展示中心起步，今天已成為寶嘉聯合在中部地區的重要經銷夥伴。

寶嘉聯合指出，未來佳樂汽車將以台中旗艦品牌中心為核心據點，全面推動Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT品牌在中台灣布局。

（編輯：張均懋）1141124