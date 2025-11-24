寶嘉聯合：現在起到明年4月 正是買車最佳時機

寶嘉聯合執行董事吳睿弘認為明年車市銷量會較今年成長、後年回到正常水位。

今（2025）車市買氣就繞著關稅議題團團轉，市場預期關稅公布時間已不遠矣，一旦正式宣布，各車廠動作可望跟著明朗化。寶嘉聯合執行董事吳睿弘就喊出，關稅公布後24小時，就會公布自家汽車銷售價格，並表示，從現在算起，至明（2026）年4月，這5個半月就是最適合買車的時間，建議消費者可以把握機會。

關稅一把打下來，硬是壞了各車商今年的銷售計劃，多家車廠都預估，今年車市銷量大概就是守住40萬大關，比起去（2024）年，硬生生少了5.7萬輛。

對於車市買氣，吳睿弘分析三大因素帶動下，買氣可望回溫，首先是關稅底定，消費者不會有錯誤的期待，確知降價車種僅限美國製造的車款後，會較能做出決定，其次是，政府提供購車減徵貨物稅，時間ㄧ路至2030年底，有助於鼓勵消費者把握補助，最後，在政策底定下，各車廠祭出的優惠方案與造勢活動可望吸引消費者前來。

寶嘉聯合攜手中部經銷夥伴佳樂汽車打造出佔地逾900坪的「台中旗艦品牌中心」。

至於市場討論的車輛庫存問題，吳睿弘則站在消費者的角度來說，從現在直至明年4月底前，對消費者來說，都會是很好的買車時間點，有購車需求的消費者要考慮把握機會。

待關稅底定下，吳睿弘進一步預測，明（2026）年車市銷量應較今年好，期待明年上半年市場能將庫存消化完畢，調養生息後，預期後（2027）年車市回到正常買氣與銷量水準，按照這個節奏走，2028年車市可望重返成長軌跡迎來大成長。

寶嘉聯合今（24） 日攜手中部經銷夥伴 – 佳樂汽車為「台中旗艦品牌中心」一同揭幕，超過 900 坪的寬敞場域，打造從展示、維修到交車全流程的一站式高規格體驗，該據點不僅是亞太區首座按照 STELLANTIS BRAND HOUSE 標準建置，更是亞太區最大的多品牌展示中心，是少數能將 Alfa Romeo、CITROËN、Jeep、PEUGEOT 四個品牌完整呈現於單一場域的服務據點，希望能滿足更多消費者。

也在今日，寶佳聯合也透露Jeep將重返台灣市場，預計今年12月就會進一步宣布相關活動與時程。

