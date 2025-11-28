寶媽上實境秀傻眼「大家都裸裸地」 鬼鬼海上大爆走：先不要管我！

寶媽、陳鴻一同錄影《嗨！營業中》擔任小幫手。（圖／好看娛樂提供）

《嗨！營業中》新一集登上澎湖輪，進行「海上廚神」任務，並且邀來找來好久不見，從來不曾參與台灣實境節目的大前輩王美華（寶媽），與《阿鴻上菜》的陳鴻、、搭配曾就讀餐飲科系的阿倉，一起迎接艱難任務。

寶媽坦言以為會有工作人員在幕後隨時救援，直到親身投入才發現，原來所有任務都是藝人從頭到尾真槍實作，吳映潔（鬼鬼）也在一旁連忙澄清：「是真的！」也許是船身晃動引發思緒混亂，寶媽竟突然語出驚人：「所有人都是裸裸地站在那個地方！」此話一出，讓聽不清楚的鬼鬼反問：「什麼？都是裸體的在做菜？」瞬間笑翻所有人。

郭泓志（左起）、阿倉、陳鴻、吳映潔、莎莎、寶媽、姚元浩，一同登上澎湖輪上挑戰百人盛宴。（圖／好看娛樂提供）

面對緊張的供餐時間，姚元浩與鬼鬼之間的衝突一觸即發，兩人對於煮菜的步驟產生不同意見，加上鬼鬼再度不慎把蛋煮焦，姚元浩急著在旁下指導棋。沒想到鬼鬼這回堅持自己的做法，大發火說：「你先不要管我！我知道我在弄，你先等一下啦！我有自己的 Temple（節奏）！」陳鴻見狀也連忙提醒：「妳不要讓他『牙（抓狂）』起來！」而寶媽也在旁趕緊緩頰：「不要急，不要急。」

