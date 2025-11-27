寶媽、陳鴻加入《嗨！營業中》 挑戰海上百人料理

記者周毓洵／臺北報導

實境節目《嗨！營業中》本週迎來超硬挑戰－Food製團隊登上「澎湖輪」，挑戰海上廚房的高難度任務，合夥人更祭出超強卡司：睽違多年未參與臺灣實境節目的寶媽與陳鴻，兩人一上船就驚呼「這是真的要煮給百位乘客吃？」瞬間成為全場焦點。

《嗨！營業中》團隊面對巨大船身已先被震懾，莎莎難掩震驚：「我們要坐船出海？」船長更直接宣布任務殘酷真相：團隊必須在搖晃不止的船上廚房，重現海上廚師的料理水準，並在隔天為登船乘客備妥完整餐點。陳鴻與寶媽這才恍然大悟，原來這回上節目是「直接被騙上船挑戰百人料理」！

澎湖輪正式啟航後，海浪震盪直接拉滿難度。眾人邊切菜邊被搖到跌坐在地，鬼鬼吳映潔的麵條甚至直接飛到船板上，陳鴻也差點被晃進大鍋裡，畫面驚險又荒唐。寶媽原以為實境節目會有幕後人員偷偷救援，沒想到真實的狀況是「藝人全部自己來！」甚至因船晃太大、思緒混亂脫口冒出金句：「所有人都是裸裸地站在那！」讓聽不清楚的鬼鬼錯愕反問：「什麼？裸體做菜？」瞬間把整個船艙笑到翻船。

然而真正的火爆場面來自鬼鬼與主廚姚元浩的「海上廚房大戰」。為了控制餐點品質，姚元浩忍不住上前指導，卻被鬼鬼直接以怒吼回擊：「你不要管我！我有師父！」還補上一句「你該放手了！」陳鴻在旁看傻眼：「原來你們之前鬥嘴都是真的！」緊張氣氛一度升溫。

偏偏鬼鬼煮出的蛋「再度燒焦」，讓姚元浩只能仰天長嘆：「你們評評理，我到底該不該放手？」隔天正式備餐時焦味再度出現，阿倉試吃後也只能無奈點頭：「燒焦的沒錯。」第二波衝突也隨之上演，鬼鬼堅持自己的節奏反嗆：「我有自己的Temple！」陳鴻與寶媽只能在旁努力當滅火隊。

《嗨！營業中》郭泓志（左起）、阿倉、陳鴻、吳映潔、莎莎、寶媽、姚元浩一起在澎湖輪上挑戰百人盛宴。（好看娛樂提供）

「阿鴻上菜」的陳鴻（左）、「煲湯教母」寶媽（右）攜手擔任《嗨！營業中》小幫手。（好看娛樂提供）

《嗨！營業中》本週要複製海上廚師的餐點風味，夥伴們為登船的乘客備妥豐盛的料理。（好看娛樂提供）