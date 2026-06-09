寶寶不能聽！湘瑩曝雙胞胎性別 王思佳告酸民怒噴：謠言始於智障

【緯來新聞網】王思佳推出新Podcast節目《王室有約》，今（9日）找來王嫚萱（湘瑩）、徐至琦上節目，談到又因老公職業和網友杠上，忍不住罵「謠言始於智障」。此外，王嫚萱挺著3個月孕肚現身，揭曉是雙胞胎女寶寶、預產期在12月，坦言和老公還不敢「開機」。

王思佳（右）找王嫚萱上節目聊天。（圖／記者陳明中攝）

王思佳日前又槓上網友，強調「我老公不是司機也不是保鏢」，火大發文開罵：「這個世界智障還是佔大多數。」提到嗆網友一事，她今不禁再搖頭，「我想謠言止於智者，始於智障」。



她認為網友愛八卦、亂聊都可，但到她版上鬧無法忍受，所以已提告多位酸民，「誰有收到就是驚喜包了」。



此外，她也透露去年底也對週刊記者提告，「就進法院講，因為我也很想知道是誰對我有這麼多的意見，我真的不知道上輩子是踩他骨灰罈，還是在他祖墳尿尿」，真的氣壞了。目前官司尚未開打，但她預告屆時會穿得美美去法院。

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王嫚萱（左）挺三個孕肚現身王思佳新節目。（圖／記者陳明中攝）

43歲王嫚跟大7歲的圈外人老公「王先生」結婚2年多，5月底驚喜宣布試管成功懷上雙胞胎女兒，透露是在7年前凍卵、取出21顆，沒想到後來只有2顆可用，慶幸植入一次就成功，還中了2個。只是一次懷二寶，王嫚萱苦惱裝潢中的新家，擔心未來空間不夠，感嘆現在房價太貴，不考慮換房。



她懷孕到目前為止沒有不舒服，也不會孕吐，現階段特別愛吃甜食、又食量爆增，過去約49、50公斤，體重已到55、56公斤，不過四肢依舊纖細。不過因懷孕前期有稍微出血，加上現在才3個月大又是雙胞胎，和老公小心呵護還不敢「開機」。



雖身體上沒有不適，但她自認脾氣變差、也沒耐心，雖然老公很貼心的神隊友，但每當被問事情，都忍不住發火：「不是已經講過了嗎？」老公依舊客客氣氣回應，結果她也要不爽：「你為什麼要那麼客氣啊？」王先生怎樣都不對，真是為難。

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