寶寶冷到醒來或哭鬧？ 醫師提醒這是安全警訊

依據美國小兒科醫學會（AAP）最新安全睡眠指引，冬季是嬰兒猝死高風險時期，根據統計顯示，美國每年約有三千五百名嬰兒死於睡眠相關原因，已成為嬰兒死亡的重要因素之一。此外，家長經常疑惑，寶寶是否會冷到醒來或哭鬧？北市聯醫兒童醫學部兒童保健科科主任黃啟南一日強調，這反而是安全的警訊，因為過熱比受涼更危險！

黃啟南主任指出，使用電暖器時，應選擇具有溫控與定時功能，避免直吹嬰兒並且維持空氣流通；至於同床睡眠則是「不建議」，尤其在父母疲勞、服用藥物及有抽菸習慣時風險更高。另外，冬季是嬰兒猝死高風險時期，很多人疑惑，為何冬天風險特別高？

廣告 廣告

黃啟南分析，常見原因包括家長擔心受涼以致過度包裹，導致嬰兒體溫過高，寒冷時與嬰兒同床睡眠，沒想到增加窒息危險，以及床上放置過多棉被、枕頭、玩偶等鬆軟物品，甚至因為門窗緊閉造成室內空氣不流通。家長出於好意的照顧方式，若是方式不當反而可能增加危險。

黃啟南主任建議，家中應全面禁菸，包括孕期及產後都要避免菸品、酒精及非法藥物，二手菸、三手菸（殘留於衣物、家具的煙霧）皆會提高嬰兒猝死症風險。值得一提的是，醫師鼓勵母乳哺育，即使部分哺餵也有保護效果；午睡及夜間睡前可以考慮提供奶嘴；依時完成疫苗接種，避免使用任何宣稱預防嬰兒猝死症的商業產品，因為目前沒有任何產品證實可以降低嬰兒猝死症風險，倘若使用這類產品可能造成虛假的安全感。