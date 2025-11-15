家長在網購嬰兒副食品中赫然發現塑膠片和細魚刺，差點讓年僅1歲多的寶寶誤食，引發極度自責與擔憂！廠商已公開致歉並承諾加強品管，民眾認為除了避免孩子進食時發生危險，廠商內部的品管、教育訓練也要加強，才能杜絕類似品質問題再次發生。廠商表示消費者可辦理退貨，並已將產品送驗，同時將持續研究改善方法。

寶寶副食品藏危機！南瓜燉飯驚見塑膠片 1歲童險吞下。(圖／TVBS)

台中一名家長近日在網購的嬰兒副食品中發現塑膠片，差點讓年僅1歲多的寶寶誤食，引起家長極度自責與擔憂。同一時期，亦有其他家長投訴在寶寶粥中發現細魚刺，要求廠商加強品管。針對這些食安事件，相關業者已公開致歉並表示消費者可退貨，同時承諾將加強生產製程的品質管理，確保寶寶食品安全無虞。

廣告 廣告

嬰兒副食品藏危機 「塑膠片」差點入口。(圖／TVBS)

這起食安意外發生在一款南瓜起司燉飯中，家長赫然發現一塊透明的尖銳塑膠片混入其中。這位家長表示，當時她難以置信，甚至親自咬了一口確認裡面的異物確實是塑膠片。而這間品牌副食品標榜無添加、由專業營養師挑選，相較於他牌價格更高，原本是家長，特意為了1歲多的寶寶準備的。

嬰兒副食品藏危機 「塑膠片」差點入口。(圖／TVBS)

其他家長表示，這類情況特別危險，因為照顧小朋友有時比較忙碌，無法每次都在餵食前，就檢查得非常清楚。另一位家長則分享自己也曾多次遇到類似狀況，認為這些問題雖然不可完全避免，但自己會更認真挑選食品，避免孩子在進食時發生危險。

寶寶副食品藏危機！南瓜燉飯驚見塑膠片 1歲童險吞下。(圖／TVBS)

除了塑膠片事件外，同一時期也有家長向廠商投訴，在鱸魚寶寶粥中發現細魚刺。民眾認為廠商內部的品管、教育訓練要加強，才能避免類似品質問題再次發生。

針對這些事件，致電廠商他們表示深感抱歉，並承諾會持續研究改善方法。也在官網公告，有效期限在2026年7月30日的南瓜燉飯，消費者均可辦理退貨。此外，廠商也已將相關產品送驗，並表示將加強品管措施，確保產品安全。

更多 TVBS 報導

男童「吃餅乾掉屑」受虐成植物人 剴剴案後首例求重刑

三重小吃攤「豬腸堆地」！ 客直擊怒：旁邊放垃圾

羽毛殘值比蛋濃！畜牧場2度驗出芬普尼 疑飼主直接對雞噴藥

芬普尼蛋流入9縣市！營養師授4招代謝毒素：多元飲食是關鍵

