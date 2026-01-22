寶寶半夜哭不停討奶喝？父母必學「3招戒夜奶」脫離半夜餵奶夢魘

寶寶半夜哭不停討奶喝，讓父母睡眠不足，到底該如何戒夜奶呢？婦產科護理師金智賢、睡眠訓練專家金民正於《這樣做，寶寶輕鬆睡過夜》一書中，以科學理論和臨床實證為基礎，從觀念建立、環境準備、作息安排開始，帶領父母依照寶寶的月齡與特性，制定屬於自己家庭的「好眠計畫」。以下為原書摘文：







孩子需要戒夜奶嗎？



夜間餵奶（簡稱夜奶），指的是從嬰兒晚上最後一次喝奶到隔天早晨第一次喝奶之前，對孩子進行的餵奶行為。孩子因為無法忍受空腹10～12小時，因此需要喝奶，這可能是因為真的「餓了」，也可能是「習慣」或者僅為「安撫」。

從剛出生到僅1個月大的新生兒時期，即使嬰兒不是因為飢餓而醒來，為了預防嬰兒脫水，仍應把孩子叫起來喝奶。新生兒時期結束後，除非兒科醫生特別要求，否則無需刻意叫醒餵食。

夜奶的量通常要與白天喝奶的量相近，或者少一點會更好。如果嬰兒通常白天每2個半～3小時進食一次，每次攝取100毫升，那麼夜奶的量應為100毫升或更少，約為70到80毫升。

夜奶的重點在於「不要讓寶寶過飽」，以免影響到白天的總餵奶量。以下用案例來說明：智厚是一位4個月大的寶寶，我們在過去1個月內進行了睡眠訓練，現在他在白天和夜間都能自行入睡。體重也很正常。但是，智厚的媽媽有一個煩惱，那就是到5個月大時，夜間仍然要餵奶兩次。一般來說，如果寶寶能夠自行入睡，夜奶次數就會逐漸減少，但事實上是，智厚媽媽的疲勞感，一天比一天嚴重。

實際上，智厚一整天的餵奶模式是這樣的：白天總餵奶量為550毫升左右，夜間餵奶量為300到400毫升。這個年齡的寶寶每天應該攝取約900毫升的奶量，但因為智厚在夜間攝取了相當多的分量，導致白天的餵奶量難以增加。

後來，智厚媽媽增加了早晨第一次和最後一次的餵奶量，並確保白天有增加足夠的奶量。結果，智厚在接下來的兩個禮拜內，成功將夜奶的頻率減少到只剩下一次，奶量也減少至70～100毫升。





白天餵奶量一定要足夠



年幼的寶寶，一次能攝取的奶量比較少。請檢查餵奶間隔是否過長，以及孩子是否在喝到一半時就睡著了，這些都可能是白天餵奶量不足的原因。至於「戒夜奶」，爸媽們都有不同的看法，這是一個充滿爭論的話題。

「孩子很習慣半夜喝奶，如果以後無法戒掉夜奶該怎麼辦？」「聽說3個月大時就應該戒掉夜奶了，當長出第一顆牙齒時就一定要戒掉。開始吃副食品時，晚上就絕對不能再喝奶了。」



這樣的說法真的正確嗎？我接觸過許多孩子，大多數情況下，戒夜奶並不是父母的選擇，而是在孩子準備好時自然而然就會停止的事情。截至目前，我的諮詢案例中，由父母強迫戒夜奶成功的案例屈指可數。當然，也有過刻意減少夜奶，進而成功讓寶寶戒斷的經驗。

假設有10個在喝夜奶的孩子，如果他們在白天攝取足夠的奶量，約有8～9個會自然而然地不再找奶，多數孩子會自然戒掉夜奶。不再需要夜奶，意味著孩子不會因為飢餓而醒來，即使醒來，也會自行再次入睡，整晚都能好好地睡覺。

如果孩子餓了，父母卻故意不餵奶，或以其他方式試圖讓孩子回去睡覺，這並不表示已經成功戒掉夜奶。很多時候父母只專注於「不讓孩子半夜喝奶」，卻沒有弄懂問題的核心，忽略孩子需要在半夜起來喝奶的原因，僅強行用其他方式哄睡孩子。

如果只專注於戒夜奶，而讓孩子忍著飢餓入睡，這會讓入睡變得更加困難。已經長大的我們，也都有因為太餓睡不著的經驗吧？有些嬰兒在出生後2個月就會自然而然地戒掉夜奶，但在諮詢中，我們也曾經遇到6個月或更大的嬰兒，仍會在晚上起來喝奶。

一般來說，嬰兒在5個月需要喝夜奶，多數是因為白天奶量不夠；但6個月以後的嬰兒，還需要夜奶通常是由於睡眠問題，而與奶量無關。如果孩子每次入睡困難、半夜醒來時，大人就認定他餓了並給奶再哄睡，將導致其實並不餓的孩子，也開始依賴夜奶來入眠。

總而言之，為了成功戒夜奶，白天餵奶量一定要足夠。此外，為了避免孩子非必要地醒來，也要培養孩子自行入睡的習慣。





逐漸減少夜奶的小祕訣



一般來說，當孩子發展到白天能充分攝取足夠奶量的階段，夜奶的需求自然會慢慢減少。如果孩子已經建立了自行入睡的習慣，白天也吃得足夠，但夜裡仍會討奶，父母可以試著依照以下步驟來調整：

嘗試戒除夜奶的第一天，請將原來的夜奶量減少約20毫升。如果減少後孩子會餓，可以先減少10毫升，並維持2～3天。 如果減少以後，孩子也能入睡，請繼續逐次遞減10～20毫升。每次減少一定的量，請至少維持2到3天，觀察寶寶的適應情況。 如果夜間餵奶量已經減少到只剩下50～60毫升，可以嘗試不餵奶，看看孩子是否仍然能夠入睡，如果安撫15分鐘以上仍不見效果，不要勉強，請過2、3天後再重新嘗試。

戒夜奶的關鍵，不是要突然之間停止夜間餵奶，而是逐步減少奶量，讓孩子先適應較少的進食量。另一方面，隨著夜奶的減少，白天的攝取量也應該要相對增加。



（本文摘自／這樣做，寶寶輕鬆睡過夜：0~24個月孩子睡得好的祕訣，嬰幼兒睡眠諮詢師讓你跟寶貝天天好眠！／台灣廣廈）

