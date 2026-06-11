寶寶半夜一小時醒一次超崩潰！兒科醫師曝關鍵原因，「爸爸陪睡」竟能改善夜醒

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

寶寶晚上醒來時，會想尋找熟悉的照顧者確認安全感，因此可能會頻繁夜醒、哭鬧或需要陪睡。（示意圖）

寶寶半夜哭醒，讓爸媽幾乎整晚無法睡覺，白天精神崩潰、體力透支，成了許多家庭最煎熬的育兒難題。小兒科醫師巫漢盟指出，這類「頻繁夜醒」多半與分離焦慮及安全感不足有關，只要建立正確的睡眠連結方式，就有機會改善。

固定睡前儀式

巫醫師建議建立規律且一致的睡前流程，例如晚上8點洗澡、8點40分喝奶、9點10分刷牙，接著在9點15分進行說故事、聊天與親密互動，最後在9點30分關燈入睡，讓孩子形成固定的睡眠訊號，有助身體逐漸進入休息狀態。

熟悉氣味安撫

可讓孩子使用與父母衣物放在一起過的布偶或小毛巾，透過熟悉氣味降低分離焦慮，建立爸媽就在附近的安全感，減少夜間驚醒與哭鬧。

包巾或防踢被

透過包巾或防踢被適度包覆身體，可模擬在子宮內被包覆的安全感，幫助年幼寶寶減少驚跳反射與夜間驚醒，使睡眠更穩定。

攝取助眠營養

巫醫師提醒，若已進入副食品或正常飲食階段，可適量補充富含色胺酸、鈣、鎂及維生素B群的食物，例如雞蛋、雞肉、鮮奶、乳製品、深綠色蔬菜與香蕉等，有助神經放鬆與睡眠調節。

爸爸陪睡介入

巫漢盟以親身經歷指出，爸爸陪睡在部分家庭中確實觀察到改善效果。因為爸爸陪睡時，自己也容易進入準備睡眠狀態，就能讓孩子感受睡覺氛圍而順利入睡。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

躺下腦袋還在開會、半夜一直醒？醫揭最常見壓力型失眠，補錯助眠成分恐白花錢

全身緊繃不單純是累！醫揭筋膜恐綁住壓力，焦慮、失眠接連找上門

入睡困難、越睡越累？醫曝失眠其實分3種，4大睡前NG行為別再犯

才慟別媽媽2年！46歲傅子純竟與母親「同月過世」 網友不捨淚崩：兩人天上團圓了