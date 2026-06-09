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女星黃沐妍（小豬）喜迎來兒子平安誕生，正式升格新手媽媽。她透過社群分享了自己的剖腹產經驗，坦言原以為手術畫面會相當血腥、可怕，沒想到實際進入產房後，一切比想像中順利許多，甚至在開刀後短短5分鐘，寶寶就平安誕生，她特別統整７大剖腹產術後關鍵，給準媽媽們參考，且暖心呼籲「老公一定要當神隊友」。

原以為全身麻醉！寶寶一下就誕生

黃沐妍透露，生產當天產房內播放著輕鬆音樂，自己一路與醫師、護理師及麻醉師有說有笑，氣氛相當放鬆。

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她原本以為剖腹產需要全身麻醉，後來才知道主要是下半身麻醉。至於上半身則因施打肌肉鬆弛劑，讓她感覺身體輕飄飄的：「很像躺在雲朵上，感覺有風吹過，非常輕盈」。她確認麻醉效果後，醫師隨即開始手術，沒想到短短幾分鐘後，寶寶就被抱到她面前，讓她驚喜直呼：「我想生第二胎可以嗎」。

寶寶咻一下就生了！黃沐妍揭「剖腹產7大重點」：術後1事最煎熬。圖片來源：IG@tystarpiggggg

最痛不是開刀？黃沐妍揭剖腹產7大重點

雖然生產過程相對順利，但黃沐妍坦言，剖腹產最辛苦的其實是在術後恢復階段。她整理出幾項自己認為非常重要的恢復重點，希望能提供給準媽媽們參考。

止痛藥不要省，舒適恢復更重要：

術後止痛可依照醫師建議延長至3至4天，如果是在醫院坐月子，甚至可以視情況延長，讓身體有更舒適的恢復空間。 雙腿加壓不可少，預防血栓風險：

由於剖腹產後雙腿約有8小時失去知覺，因此術後醫護人員通常會安排下肢加壓設備，幫助血液循環，降低血栓形成風險。 忍痛下床走路，恢復速度更快：

黃沐妍坦言，術後第二天醒來時傷口疼痛感相當明顯。不過醫師告訴她，若身體狀況允許，應盡早慢慢起身活動，適度走動有助於促進循環與加速恢復。 術後照護，另一半好重要：

無論是下床、上床，都是傷口最容易疼痛的時刻，因此非常需要另一半從旁攙扶協助。 剖腹後束腹帶：請另一半協助使用，因為媽媽需躺著才可以用緊，如果不會使用，可以直接找護理師協助。 照顧新生兒：包括協助餵奶等工作，也是另一半成為神隊友不可缺少的任務。 剖腹前幾天，不要講笑話：剖腹產後的前幾天，腹部傷口相當敏感，稍微大笑都可能牽動傷口疼痛，容易引發不適，另一半一定要陪伴在旁和說說話、主動詢問老婆需求！讓她感受到支持。

寶寶咻一下就生了！黃沐妍揭「剖腹產7大重點」：術後1件事最煎熬。圖片來源：IG@tystarpiggggg

第二胎一定得剖腹嗎？

不少媽媽好奇，第一胎若選擇剖腹產，第二胎是否就無法自然產？對此，黃沐妍表示，根據自己所了解的資訊，有些媽媽經過數年後，仍有機會評估自然產的可能性。不過最重要的仍是依照個人身體狀況及醫師專業建議，選擇最適合自己的生產方式。

從生產到育兒：媽媽值得被溫柔對待

黃沐妍不僅讓外界看見剖腹產的真實過程，也提醒家人與另一半，在產後恢復階段給予媽媽更多支持與陪伴。畢竟迎接新生命的同時，媽媽的身心照顧同樣重要。

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