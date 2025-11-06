寶寶幾歲開始刷牙？嬰兒需要用牙膏嗎？爸媽必知「新生兒潔牙攻略」
兒童口腔保健需從嬰兒期做起。《優活健康網》特選此篇，教導新手爸媽為寶寶提供正確刷牙方式：0～6個月大嬰兒應用紗布清潔，長牙後使用含氟牙膏，每日兩次，3歲前米粒大小，3歲以上豌豆大小；刷牙時應力道輕柔、方法固定，並搭配遊戲增加樂趣；牙刷需定期更換，牙線則每日使用。
維護兒童口腔衛生應從嬰兒期開始，避免蛀牙與口腔疾病。孩子在起床後、三餐飯後或進食後（如母乳、牛奶、果汁、副食品等），以及睡前，都應使用含氟濃度1,000ppm以上的牙膏刷牙，至少1天2次。
嬰兒需要用牙膏嗎？不同年齡的潔牙方式
嬰兒0～6個月尚未長牙時，應以紗布擦拭牙床、舌頭與黏膜。6個月至1歲半乳門齒萌出後，可開始使用含氟牙膏。根據國際建議，刷牙後減少漱口能提升防蛀效果。牙膏用量應控制：3歲以下米粒大小，3歲以上則為豌豆大小。
幫孩子刷牙的小技巧
為安全起見，刷牙時寶寶頭部可靠在家長腿上，地點宜明亮並具支撐性，如沙發、床或地毯。刷牙力道要輕柔，以免傷害牙齦。透過固定的方法、時間和順序，並搭配遊戲或音樂，能讓孩子逐漸養成刷牙習慣。
牙刷的正確使用方法
選擇軟毛小頭牙刷，每3～6個月更換1次。刷牙時，刷毛朝向牙齦約45度，覆蓋牙齒與牙齦，以上下牙齒不同方向進行。每次以兩顆牙齒為單位，來回輕刷至少10次。刷牙順序建議：右邊→左邊→上下門牙，依頰側、咬合面、舌側依序清潔。
牙線的輔助清潔作用
牙線能去除牙縫中的食物殘渣與牙菌斑，建議每天使用，至少睡前1次。使用方法為拉出45公分牙線，纏繞於雙手中指，再以姆指與食指固定，留1公分牙線，將其拉成C字型，沿牙面上下刮除。
牙線種類怎麼挑？
傳統線狀牙線
清潔效果最好，但操作難度較高，不易應用在小孩身上，尤其是父母需要幫忙清理時。
牙線棒（建議選擇）
對於嬰幼兒來說最實用，爸媽可以單手操作，減少小朋友抗拒。建議選擇：
兒童專用尺寸：棒身較小、弧度適合小嘴巴。
圓線型：比扁線型更柔軟，不易割傷牙齦。
無香料、無蠟：避免額外化學成分，降低敏感或誤食風險。
矽膠牙線棒
柔軟度高，適合牙齦較敏感或剛開始練習的孩子，但清潔力相對不足。
兒童蛀牙的好發部位就是牙縫，特別是乳臼齒之間。如果家長提早養成孩子用牙線的習慣，不只保護乳牙，更能讓孩子未來長恆牙時自然延續這個習慣，降低齲齒率。
口腔保健「2要2不」原則
兒童口腔健康可遵循「2要2不」：
2要：每天至少刷牙兩次、睡前必刷；使用含氟牙膏並每半年接受牙醫師塗氟與檢查。
2不：避免傷害牙齒、少吃甜食、不含奶瓶睡覺；家長不可口對口餵食或將咀嚼過的食物餵給孩子。
（本文獲媽媽寶寶授權轉載，原文為：嬰兒需要用牙膏嗎？家長應該了解的口腔保健）
