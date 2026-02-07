寶寶托下巴超萌！依依曬4D超音波照 「像媽還是像納豆」網答案出爐

依依與納豆比照寶寶動作合照，開放網友票選女兒像誰引發熱議。（圖／翻攝自IG，sherry11ee）

藝人依依於2024年底與男星納豆（林郁智）登記結婚，去年12月公開懷孕喜訊，預計將於今年6月迎接女兒誕生。她於2月7日在社群平台上分享前往產檢時拍攝的4D超音波影像，首次曝光女兒的長相，吸引大批粉絲關注與討論。

依依在Instagram限時動態中曬出寶寶的4D超音波照片，畫面中小寶寶一手放在臉頰側，另一隻手托著下巴，模樣十分可愛。她與納豆也特地拍攝了相同姿勢的照片，並開放網友票選「寶寶更像誰」。截至目前，多數網友認為女兒的輪廓較像媽媽，但依依本人則笑說：「怎麼好像爸爸！」

除了分享寶寶近照，依依也坦言孕期身心變化帶來的挑戰。她先前曾提到，比起孕吐或身體疲憊，更困擾的是賀爾蒙變化帶來的情緒波動，「負面情緒突然排山倒海淹沒自己時，那種感覺真的很可怕。」

面對情緒低潮，她透露自己會用「洗澡」來調適心情，同時也不忘向所有孕婦喊話：「你不是一個人，孕期情緒莫名低落真的很常見，而且並不是你不夠堅強，記得好好照顧自己此時此刻的情緒。」

預產期將於6月到來，隨著寶寶模樣初現與成長進度曝光，也讓外界對這對即將升格為父母的藝人夫妻充滿期待與祝福。

