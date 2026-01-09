寶寶提前出生！台八男星喜當爸 樂曬一家三口幸福照：很不真實

娛樂中心／蔡佩伶報導

42歲男星吳政勳曾參與八點檔演出，讓觀眾留有印象，然而，結婚一年的他今（9日）在社群中報喜，證實老婆平安順產，並曬出一家三口的合影。

吳政勳透露老婆的預產期本來在下週，不過寶寶自己挑時間出生，他指出從開車載老婆到醫院生產過程，他一路上都在計算宮縮頻率，結果老婆才上產檯3分鐘，便傳來兒子宏亮的哭聲。

吳政勳曬出全家幸福合照，形容兒子出生那刻，「很不真實」，稱讚寶寶用最貼心的方式來到他跟老婆身邊，心中更是充滿無比感謝，貼文曝光之後，湧入許多網友留言恭喜。

吳政勳新婚一年喜當爸。（圖／翻攝自吳政勳IG）

