寶寶換尿布有咔嗒聲？可能「髖關節發育不良」嚴重恐跛行 觀察2重點早發現
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文
家長在幫孩子換尿布時，除了注意大小便型態、屁股皮膚狀況外，也要留意髖關節處是不是有怪聲。振興醫院骨科部主治醫師鄭士豪表示，在換尿布時如果發現家中寶貝的髖關節處發出「咔嗒」聲響，即使聲音微小也千萬不要忽略，因為這有可能是孩子的髖關節脫臼了。
發展性髖關節發育不良可能會造成孩子髖關節不穩定、脫臼、長短腳、跛行等。鄭士豪醫師提醒，家長別讓小朋友輸在起跑點上，若能儘早發現、治療，就不必面臨手術，甚至是終生跛行的遺憾。
發展性髖關節發育不良 嬰幼兒常見髖部疾病
發展性髖關節發育不良（Developmental Dysplasia of the Hip, DDH），是一種非因受傷、感染併發症、各種肌肉麻痺或其他神經病變所引起的嬰兒或兒童髖關節問題。
鄭士豪醫師表示，其發生率約為千分之1.5，雖然發生率不高，卻是嬰幼兒最常見的髖部疾病，根據統計，發展性髖關節發育不良的患者以女性居多，而且超過半數是兩側發生，約2－3成是單側發生，其中左側髖關節的發生率又比右側來得高。
發展性髖關節發育不良有哪些症狀？如何治療？
嬰兒剛出生時，髖關節異常往往不容易察覺，但隨著年齡增長，大多在一歲後可能會逐漸出現脫臼、雙腿長短不一、跛行等症狀。
鄭士豪醫師提到，幼兒的髖關節脫臼可分為輕微型、嚴重型，其中輕微型在早期較難發現，若兩側髖關節皆脫臼，常常要到成年後因為行走疼痛或髖關節外展角度受限而就醫，才有可能被診斷出來，對這類患者而言，接受人工髖關節置換術是解決行走疼痛與跛行的有效方式。
不過，發展性髖關節發育不良也並非關節一定會脫臼，鄭士豪醫師表示，因程度的不同，髖關節發育不良可能造成關節不穩定、半脫位，或完全脫臼，而且根據脫臼程度輕重不同會有不同的處置建議，有些或許可以徒手復位，但若是無法徒手復位，則會建議接受手術治療。
但無論如何，早期發現、早期治療都很重要，鄭士豪醫師提到，六個月大前確診的嬰兒，多可透過骨盆吊帶固定改善，但若超過六個月才診斷，則可能需要施以石膏固定，甚至接受手術治療，及早發現、及時治療才是避免日後併發症的關鍵
髖部異常觀察2重點 及早發現及早治療
發展性髖關節發育不良如果延遲診斷，會讓治療更加困難，而且治療效果也會較差，因此新生兒的髖關節篩檢格外重要，另外鄭士豪醫師表示，嬰兒出生後三至六個月內，也可由專科醫師透過觸診檢查髖關節的穩定性及是否脫位，若發現疑似異常，通常會進一步安排髖部超音波檢查。
而鄭士豪醫師也提供以下觀察重點讓家長參考，希望幫助家長提早發現孩子髖關節異常，掌握黃金治療期：
大腿外張是否受限：讓寶寶雙腿屈膝外張，看看兩腿外張的角度是否不一。
檢查兩腳長度是否一致：由於長短腳的原因很多，有時可能會以為孩子是脊椎側彎或是故意沒站好而忽略，因此建議父母可以讓孩子躺在床上雙腿屈膝、膝蓋併攏，觀察雙腳膝蓋高度是否一致來評估。
另外，鄭士豪醫師提醒，如果發現孩子在做髖關節動作時有「咔嗒」聲響，或是走路時一拐一拐、步態不穩，也應盡快至小兒科接受進一步檢查是否為髖關節脫臼，早期治療才能讓孩子獲得最好的療效。
