寶寶換尿布突冒咔嗒聲！醫：恐是髖關節脫臼
[NOWnews今日新聞] 少子女化也讓家中的孩子特別受到關愛。而醫師提醒，家長在幫孩子換尿布時，若髖關節處有發出「咔嗒」聲響，有可能是髖關節脫臼，盡早治療可免面臨手術，或是造成終生跛行的遺憾。
振興醫院骨科部主治醫師鄭士豪提到，發展性髖關節發育不良(Developmental Dysplasia of the Hip, DDH)為嬰兒或兒童的髖關節非因受傷、感染併發症、各種肌肉麻痺或其他神經病變引起的問題，發生率約為千分之1.5，雖然發生率不高，卻是嬰幼兒最常見髖部疾病。
根據統計，發展性髖關節發育不良的患者以女性居多，且有半數以上的患者為兩側性發生，約有2至3成的患者為單側發生，而左側髖關節比右側的發生率來得高。
鄭士豪說，發展性髖關節發育不良並非關節一定有脫臼，因程度的不同，髖關節發育不良可能造成關節不穩定、半脫位、甚至完全脫臼。脫臼程度輕重不同，有些可以徒手復位，若是無法徒手復位者，則建議接受手術治療。
嬰兒剛出生時，髖關節異常往往不容易察覺，但隨著年齡增長，大多在一歲後逐漸會出現脫臼、雙腿長短不一、跛行等症狀。
鄭士豪指出，幼兒的髖關節脫臼可分為輕微型與嚴重型，其中輕微型在早期較難發現。若兩側髖關節皆脫臼，常要到成年後因行走疼痛或髖關節外展角度受限而就醫，此時才被診斷為髖關節發育不良。
鄭士豪提到，對這類患者而言，接受人工髖關節置換術，是解決行走疼痛與跛行的有效方式。而發展性髖關節發育不良若延遲診斷，治療會更為困難且效果不佳，因此新生兒的髖關節篩檢格外重要。
雖然發展性髖關節不良的發生率不高，但鄭士豪仍建議，家長一旦發現孩子髖部異常，應及早就醫檢查。嬰兒出生後三至六個月內，可由專科醫師透過觸診檢查髖關節的穩定性及是否脫位。若發現疑似異常，通常會進一步安排髖部超音波檢查。
6個月大前確診的嬰兒，多可透過骨盆吊帶固定改善；若超過6個月才診斷，則可能需要施以石膏固定，甚至接受手術治療。因此，及早發現、及時治療，是避免日後併發症的關鍵。
鄭士豪也說，家長可觀察2大重點：
1.大腿外張受限
寶寶雙腿屈膝外張時，兩腿外張角度不一。
2.檢查兩腳長度是否一致
由於長短腳原因很多，有些成人可能以為孩子是脊椎側彎，或是故意沒站好，因此忽略。建議父母可以讓孩子躺在床上雙腿屈膝、膝蓋併攏，觀察雙腳膝蓋高度是否一致。
另外，如果孩子髖關節動作時有「咔嗒」聲響，或是走路時一拐一拐、步態不穩，建議盡快至小兒科接受進一步檢查是否為髖關節脫臼。鄭士豪指出，髖關節發育不良的原因目前仍不確定，如果家長發現孩子有任何下肢的異狀，請盡快就醫檢查，早期治療才能讓孩子獲得最好的療效。
