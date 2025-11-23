寶寶眼睛霧霧的？醫示警：「這些徵兆」恐是先天白內障 爸媽最容易忽略

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

寶寶的眼睛怎麼霧霧的？新生兒健檢時發現寶寶眼睛有白色混濁？瞳孔看起來不夠黑亮？對光線反應不靈敏？別以為白內障只是老年人的專利！眼科粘靖旻院長指出，先天型白內障可能在寶寶出生時就已經存在，如果沒有及早發現和治療，不只會影響視力發展，更可能導致永久性的弱視、斜視，甚至完全失明。

1、遺傳基因突變—家族史是最大警訊

先天型白內障有高達三分之一的案例與遺傳有關！如果父母、祖父母或其他近親有白內障病史，寶寶罹患先天型白內障的機率會大幅提升。這類白內障通常是由於染色體異常或特定基因突變造成，導致水晶體蛋白質結構異常、無法正常透光。

2、孕期感染—病毒是隱形殺手

懷孕期間的某些病毒感染是導致先天型白內障的重要元凶！特別是「德國麻疹」(風疹病毒)、「巨細胞病毒」、「單純疱疹病毒」、「水痘病毒」等，這些病毒會透過胎盤感染胎兒，破壞正在發育的水晶體細胞！孕期前三個月是胎兒眼睛發育的關鍵期，此時感染風險最高。

3、代謝異常疾病—身體失衡眼睛遭殃

某些先天性代謝異常疾病會導致有害物質在水晶體內堆積，進而形成白內障。最常見的包括「半乳糖血症」(無法代謝乳糖)、「低血鈣症」(副甲狀腺功能異常)、「威爾森氏症」(銅離子代謝異常)等。這些疾病會讓異常的代謝產物沉積在水晶體中，導致透明度下降、形成混濁！

4、其他染色體異常—全身性問題的眼部表現

某些染色體異常疾病會合併先天型白內障，例如「唐氏症」(第21對染色體三體症)、「透納氏症」(性染色體異常)、「馬凡氏症候群」(結締組織異常)等。這些疾病通常會同時影響多個器官系統，白內障只是其中一個表現！此外，孕期接觸某些藥物(如類固醇、抗癲癇藥)、輻射線、營養不良、母體糖尿病控制不佳等因素，也可能增加寶寶罹患先天型白內障的風險！因此，產前檢查、羊膜穿刺等檢測可以及早發現染色體異常，讓家長有充分時間準備和規劃。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

