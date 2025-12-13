寶寶藏不住了！依依孕肚首現形 曬美照：會是很酷的爸媽

娛樂中心／楊惟甯報導

依依、納豆愛情長跑8年，於去年登記結婚、今年補辦婚宴。 （圖／翻攝自依依IG）

女星依依（陳依依）與納豆（林郁智）愛情長跑8年，期間歷經生死關卡，依依一路陪伴納豆對抗病魔，兩人終於在去年修成正果、結為連理。時隔一年，夫妻倆在上週驚喜宣布懷孕喜訊，今（13）日依依也曬出一張挺著孕肚的照片，感謝老公陪著她度過試管時的不適。超美照片曝光後，吸引一票粉絲獻上祝福。

依依稍早在Instagram曬出一張居家隨手拍的照片，只見她身穿白色短版背心與貼身短褲，素顏入鏡，整體造型清新自然。照片中，她一手輕輕放在明顯隆起的孕肚上，低頭露出溫柔神情，舉手投足間流露出準媽媽的幸福與期待。不僅如此，依依也在限時動態分享一段與納豆對著鏡子自拍的搞怪影片，甜蜜寫下：「我們會是很酷的爸媽吧！」有趣互動讓網友直呼又甜又暖。

依依曬出懷孕3個月的孕肚照。（圖／翻攝自依依IG）

依依寫下：「我們會是很酷的爸媽吧！」（圖／翻攝自依依IG）

依依與納豆交往8年，感情一路走來並不平順。納豆歷經重病時，依依始終陪在身邊照顧，納豆也曾公開感謝依依：「我的命是你救的。」今年5月兩人補辦婚宴，在交換誓詞時，納豆也形容依依「把他從墳墓裡拉出來」，依依則回應「沒有你活不下去」，真摯告白令現場賓客動容。

走過生死低谷，依依上週透過YouTube頻道分享懷孕喜訊，也首度談及試管療程的心路歷程，透露從施打排卵針到後續植入，過程中多次注射讓手臂出現瘀青，期間檢查時甚至一度出現少量出血，直到醫師正式告知懷孕成功，才讓她放下心中大石頭，情緒瞬間潰堤。

依依也表示，面對全新的身分，肩負著自己以外的責任，既期待又擔心。但她也對寶寶喊話，雖然很多的未知暫時沒辦法解答，「但我們知道，我們一定會給你滿滿的愛！我們也會一直努力學習當個好父母。」

