寶山交流道架電纜 公所譴責

台電未經允許擅自於寶山交流道引道架設電纜，寶山鄉公所要求馬上停工，並儘速派員向鄉公所，及地方居民公開說明。（寶山鄉公所提供）

記者彭新茹∕新竹報導

針對台電架設「一百六十一ＫＶ竹園至峨眉電纜新設架空線工程」竟在寶山交流道兩側引道範圍內，未事先告知且未經寶山鄉公所核准路權與交通維持計畫，寶山鄉公所對此表達最嚴正譴責並要求馬上停工。

寶山鄉公所表示，寶山交流道為重要交通節點，兩側引道範圍涉及公共設施安全、交通動線及周邊居民生命財產保障，任何工程行為均應依法辦理、充分溝通，並取得地方政府同意。然而，台電此次行為完全未依行政程序辦理，亦未與寶山鄉公所進行任何形式之協調或說明，形同公然無視地方政府職權，造成地方震驚與民眾強烈不安。

寶山鄉公所強調，電纜屬高度風險設施，施工位置又鄰近主要道路，若發生意外，後果不堪設想。台電作為國營事業，理應成為守法表率，卻反而帶頭違規，此一行徑不僅損害政府形象，更嚴重影響公共安全與行政信賴基礎。

對此，寶山鄉公所嚴正要求台電公司一、立即停止相關工程行為；二、限期拆除已違規架設之設施，恢復現場原狀；三、儘速派員向寶山鄉公所及地方居民公開說明，並提出完整合法之施工計畫，於取得核准前不得再有任何施作行為。

寶山鄉公所重申，對於任何未經通報、擅自進場、漠視地方治理的行為，絕不容忍，後續亦不排除依法究責，以捍衛公共安全、行政秩序及地方政府應有之尊嚴。