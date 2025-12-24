寶山優質椪柑評鑑 陳景田奪特等獎

農業部桃園區農業改良場及新竹縣農會組成專業評審團，依果形外觀色澤、果肉質地、口感風味及糖度等項目進行綜合評比。





新竹縣寶山鄉農會辦理「114年度優質椪柑品質評鑑」23日舉行，邀集在地農友踴躍參與，共同為即將上市的椪柑品質把關。本次評鑑依果形外觀色澤、果肉質地、口感風味及糖度等項目進行綜合評比，現場競爭相當激烈，充分展現寶山椪柑優質的生產實力。在激烈競爭下，由寶山鄉果樹產銷班第11班班長陳景田脫穎而出，勇奪最高榮譽「特等獎」殊榮。

新竹縣政府農業處表示，柑橘為新竹縣分布最廣、產量最高且產值最大的農作物，其中寶山鄉椪柑種植面積約45.4公頃，年產量約672公噸，椪柑果實外觀金黃討喜、果肉多汁甜美，為深受消費市場青睞的重要年節果品。主要產期為每年10月至12月，並可透過貯藏延續至翌年1月至4月供應市場，寶山鄉農會透過辦理品質評鑑活動，鼓勵農友重視栽培管理與採後處理，並提供農友相互交流、精進技術的良好平台，提升整體生產品質與市場競爭力。

優質椪柑評鑑其他獲獎名單如下：頭等獎由余振全獲得，貳等獎為邱乾柳、江日慶，參等獎為陳景浚、范紀銘、鄒睿華，優等獎為李文采、余恭鑑、江政峰、何立城。



