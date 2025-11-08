寶山暗潮洶湧 芎林換位出戰

新竹縣寶山鄉長邱振瑋爭取連任，若無意外應會同額競選，但地方盛傳寶山鄉農會常務監事古仁樺有意競爭，目前態勢仍不明朗。另5連霸議員、寶山首位女鄉長范玉燕傳出有意復出，但選鄉長或縣議員舉棋不定。芎林鄉長黃正彪兩任屆滿，傳出將與同為國民黨的縣議員陳星宏換位參選。

國民黨籍邱振瑋擔任3屆議員後，順利轉換跑道無縫銜接鄉長，面對科學園區擴建到寶山，邱振瑋協調土地徵收，積極改善鄉內交通、擘畫未來願景，逐步提升寶山在新竹縣的重要性與能見度。

廣告 廣告

外界多半認為邱振瑋連任無懸念，不過近日有風聲指出古仁樺似有意投入鄉長選舉，不過本屆鄉長選舉古仁樺也被指說要參選，最後仍由邱振瑋代表國民黨參選。

前鄉長范玉燕似也將參選，昔日議員5連霸聲勢未能於首任鄉長任內延續，近3次鄉長選舉，范玉燕不敵新人輩出均吞敗，地方指范玉燕應還在選鄉長、議員之間搖擺。

芎林鄉長黃正彪從代表會主席一躍而上，兩屆穩紮穩打，任內施政贏得地方好感，地方指任滿後將轉戰議員，與同為國民黨的陳星宏互換位置。

陳星宏為前議員鄭昱芸遭解職補選上榜，無黨的鄭昱芸被認為色彩偏綠，民國113年6月1日補選時，陳星宏以4480票擊敗無黨籍候選人彭信康2178票，傳出彭信康仍有意持續參選縣議員。

111年黃正彪即同額參選，陳星宏在地方派系、人脈背景雄厚，同額機會仍大。