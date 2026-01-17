寶山茶花暨柑橘節開幕

二０二六寶山茶花暨柑橘節登場，邀請民眾買柑橘、茶花，係年節送禮最佳選擇。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹∕新竹報導

茶花盛開、果香滿園，竹縣寶山鄉公所十七日在深井茶花園區舉辦「二０二六寶山茶花暨柑橘節」，今年以「花果山樂園」為主題，結合寶山最具代表性的茶花與柑橘產業，打造賞花、嚐果、親子共遊與農事體驗兼俱的慢活田園週末，邀請民眾「花在寶山，人就在果香裡」。

鄉長邱振瑋表示，寶山鄉在茶花產業發展上深具實力，寶山鄉茶花班的生產技術更被公認為全國首屈一指。其中活動主場地「深井茶花園區」為全國規模最大的茶花園區。活動期間，民眾可在園區內近距離欣賞各式茶花風貌，感受寶山深厚的園藝底蘊。

寶山柑橘節會場，同時表揚得獎農友，感謝農友辛勤付出。（記者彭新茹攝）

邱振瑋指出，全鄉柑橘栽種面積約二百四十多公頃，年產量約四千三百二十公噸，品種多元，包含椪柑、桶柑、帝王柑、砂糖橘、三寶柑、美人柑、佛利蒙柑、蜜丁等數十種柑橘，是北臺灣重要的柑橘產區之一。今年活動開幕同步舉辦「一一四年度寶山鄉柑橘評鑑頒獎典禮」，表揚優秀果農的栽培成果。

公所也特別攜手寶山香休閒農業發展協會，推出結合農業體驗與生活美感的「田園果香農炊暨手作花藝體驗」，現場規劃果香市集、茶花展示區、兒童氣墊遊戲區，與充滿年節氣氛，包含 「柑橘春聯」與「絹印紅包袋」的ＤＩＹ體驗。