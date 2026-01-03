寶山路停車不再免費 彰化市12日起收費、1天最多60元

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】一停一整天掰了！長期被占用的路邊停車位終於要整頓了。彰化市公所宣布，寶山路保四總隊至彰化師大寶山校區路段，將從12日起實施路邊收費停車，每小時20元、每日上限60元，共畫設107格，盼改善違停亂象、提升停車周轉率。

彰化市公所規畫寶山路新增107格收費停車位，12日起上路，提升停車周轉率。（記者陳雅芳攝）

彰化市寶山路是市區通往台74甲線東外環的重要幹道，平日上下班與假日車流量都相當大。然而，從保四總隊到彰化師大寶山校區路段，道路兩側長期被車輛占用，不僅有保四總隊員工停車，也有不少民眾為了省下停車費，將車輛直接停放在路邊，一停就是大半天甚至整天。

彰化市公所指出，寶山路鄰近華陽公園，加上縣立體育場、體育館等場館陸續舉辦賽事與活動，停車需求本就居高不下，路邊車位卻長期缺乏管理，導致違規停車情形嚴重，不僅影響道路通行，也增加交通安全風險，屢遭民眾反映。

經評估後，彰化市公所決定在寶山路上述路段兩側畫設107格路邊收費停車位，藉由收費機制避免車位被少數車輛長期占用，提升周轉率，同時也有助活化周邊商業與公共空間使用。市公所表示，新措施上路後，彰化市路邊收費停車格總數將由原本的1106格，增加至1213格。

市公所表示，不只寶山路，環縣立體育園區的健興路及體育場、體育館前廣場，目前多供環保局、青發處、交通處等單位人員洽公及民眾運動使用，但長期未收費，卻衍生不少問題。除了遊覽車與營業車外，部分民眾將車輛長時間停放，甚至覆蓋防塵布，導致場地被占用，影響民眾臨時停車與活動舉辦。

此外，建國科技大學校內停車位不足，校外加蓋的大排截水溝停車場改採收費後，不少教職員工與學生改從側門進出，將車輛轉停健興路與體育館前廣場，一停就是整天，更加劇體育園區周邊停車壓力。

彰化縣體育發展中心主任黃俊錡說，目前健興路沿線約100格路邊停車位已完成編號，後續將委由彰化市公所比照一般路邊停車收費方式管理；至於體育場及體育館前廣場，則規畫採標租方式收費，整體預估可提供約400格停車位。