寶山鄉入侵紅火蟻無人機防治示範 守護民眾安全與農地環境

AI無人機防治科技，精準撒布餌劑。





為徹底解決存在已久的入侵紅火蟻的擾人問題，避免以人工方式投藥而受紅火蟻的人身侵害，寶山鄉公所今年引進最新科技農業技術-無人機防治，28日上午於新珊路與新珊一路交叉口空地舉辦「114年寶山鄉入侵紅火蟻無人機防治示範會」，藉由導入AI無人機科技，提升大面積及難以到達區域的防治效率。

寶山鄉鄉長邱振瑋表示，寶山鄉入侵紅火蟻防治計畫涵蓋351公頃，其中選定200公頃為優先示範區域，公所委託安特爾環境科技公司以無人機進行餌劑撒布。整體規劃該示範區域將執行多次無人機防治作業，期望藉此達成明年度將示範區域逐步向紅火蟻防治中心申請解除列管的目標。

廣告 廣告

寶山鄉入侵紅火蟻無人機防治示範會。

公所說明，引進AI無人機防治科技，可精準撒布餌劑，大幅提升作業效率，更能進入人員難以抵達的區域，有效降低防治死角。今年及明年度本所皆編列更多防治經費，同步強化環境巡查與管理，以期全面降低紅火蟻危害。

紅火蟻具強烈攻擊性，叮咬後可能引發劇烈疼痛、過敏反應甚至休克；其築巢行為也可能破壞農地、影響作物生長、造成居家及公共環境危害。鄉公所提醒民眾，如發現可疑蟻丘，務必避免自行清除並通報相關單位，共同守護居住與農業環境安全。

更多新聞推薦

● 配合政府穩定物價 中油：12月天然氣價格民生用戶不調整