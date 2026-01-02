寶山鄉旅遊服務區BOT案正式亮相 直接帶動大隘三鄉產業發展
新竹縣寶山鄉公所召開「旅遊服務興建營運移轉（BOT）區案」公聽會，許多關心地方發展的鄉民代表、村長、鄉親及在地團體參與。該案基地為遊憩用地，基地面積達 9,642 平方公尺，緊鄰寶二水庫，規劃結合「旅宿餐飲」與「宗教文創」兩大核心，並串聯預計新設的「寶山樂活運動園區」，預計於115年中下旬完成招商，為寶山鄉打造全新的觀光與生活樞紐，同時帶動大隘三鄉整體產業共同發展。
寶山鄉長邱振瑋表示，「每年到周邊地區遊玩的旅客非常多，例如綠世界就有高達30萬人，但缺乏住宿使旅客無法停留，而根據電信單位調查每日在本鄉實際工作及活動人口也高達數十萬人，實在有大型餐飲聚會空間的需求，本計畫將會使住宿量能達最大化，同時改善停車問題。」，因此本案不僅著眼於觀光，更深度結合在地生活機能。規劃引入設施包含：旅遊服務中心、宗教文化中心、旅館住宿、農產展售、文創空間、自行車驛站、運動休閒、水療溫泉、親子娛樂及特色餐飲等。
鄉公所表示，其中備受矚目的亮點之一為可容納2千人以上的「大型多功能聚會空間」。該空間將填補地方大型室內場域的不足，未來可支應：在地需求：鄉民婚宴喜慶、宗教文化活動。園區商機： 提供新竹科學園區企業舉辦尾牙、研習講習等。觀光服務： 提供團體旅客高品質的休憩與用餐環境。
兩大分區構想：形塑「仙爺廟」宗教文化與複合型旅宿。整體園區初步劃分為「旅宿餐飲核心區」與「仙爺廟文化及文創區」。透過民間企業的經營創意，將當地重要的仙爺廟信仰與文創產業結合，讓遊客在享受水庫自然風光的同時，也能深度體驗寶山的文化底蘊。
鄉長邱振瑋表示，本案基地位址具備絕佳戰略地位，緊鄰即將新設的「寶山樂活運動園區」（規劃有棒壘球場、幼兒棒球場與探索公園）。公所強調，未來兩大園區將整合串聯，形成一個集「運動、旅遊、住宿」於一體的綜合旅遊休閒軸帶，結合寶二水庫的觀光資源及今年將完成站點設置的YouBike微笑單車，將吸引更多家庭與運動愛好者駐足。
寶山鄉公所強調，為落實地方共榮，未來園區營運後，將釋出包括旅宿管理、餐飲服務、休閒指導、文創營運等多元職缺。透過實質的就業機會，吸引旅外青年回鄉工作，改善鄉內人口結構，同時提升在地家庭的經濟收益。
邱振瑋鄉長表示，寶山鄉擁有高品質的綠竹筍、茶花、柑橘、黑糖等種類豐富的農特產品。本計畫規劃於旅遊服務中心內，設置「寶山農特產展售專區」，直接對接來自園區的科技族群與外地遊客，並結合周邊觀光果園與體驗工坊，將遊客導流至在地農園，帶動周邊商圈的經濟連鎖效應，達成帶動全鄉產業的目標。
更多新聞推薦
其他人也在看
獨家／男控：RIMOWA行李箱多處裂！ 等嘸「國泰航空」賠償
獨家／男控：RIMOWA行李箱多處裂！ 等嘸「國泰航空」賠償EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 8
賞雪景不必遠赴海外 來梨山感受雪國般冬景
為推廣冬季高山旅遊特色，台中市政府觀光旅遊局邀請民眾不必遠赴海外，在台中就能感受宛如雪國般的冬季風景。隨著氣溫下降，位於高山地帶的梨山迎來一年中最迷人的旅遊季節，雪景、梅花與星空交織，展現台中冬季限定的高山魅力，也成為國內旅客規劃年末與新年假期的熱門選擇。觀光旅遊局長陳美秀表示，梨山地區平均海拔約2,000公尺，緊鄰雪霸國家公園與太魯閣國家公園，擁有國內少見的高山景觀與溫帶型氣候。每到冬季，漫步梨山街區、環山部落，常可遠望群山覆雪的壯麗景致；當水氣與氣溫條件充足時，雪花甚至可能飄落街頭，讓旅人驚喜置身如詩如畫的雪國氛圍。陳局長指出，1月也是賞梅的最佳時節，沿著梨山通往武陵的聯絡道路，沿線可見農家梅園陸續綻放；而武陵農場內更種植大面積、多品種的梅花，幽幽花香在冬日山林間瀰漫，吸引不少遊客專程造訪。喜愛自然花景與清新空氣的旅人，千萬別錯過這段限定風景。此外，觀旅局表示，環山部落在市府輔導下，已有多家合法登記的特色民宿投入營運。夜宿其中，可被雪山連峰、南湖大山、中央尖山等3,000公尺級高山環繞，入夜後仰望滿天星斗與銀河，感受群峰與星空相伴的靜謐時光。部落內亦有現作出爐、品質媲美五星級的烘焙台灣好新聞 ・ 2 小時前 ・ 3
星宇航空升級 長線備品、過夜包、睡衣更新
[NOWnews今日新聞]星宇航空宣布，2026年起長程航線首度攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌PaulSmith，推出全新頭等艙、商務艙睡衣，並陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
飛機落地急著站起來錯了？專家點名「1座位」才適合
近日出國旅遊人潮增加，飛機落地就站起來的行為再度引發討論，土耳其甚至自2025年起對此行為開罰，旅遊顧問妮可指出，安全帶指示燈熄滅後、且不影響他人的情況下，乘客立刻起身並無不妥，但以坐在走道位的旅客最適合，因為走道位的旅客先起來整理行李，通常不會造成走道阻塞，也能替夾在中間座位的乘客騰出空間，讓下機流程更順暢。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
2026賞櫻行程開搶！阿里山跟團送「台灣燈會瑪利歐提燈」，武陵農場保證入園
懶人賞櫻趕快訂起來！「雄獅旅遊」針對全台最熱門２大賞櫻勝地「阿里山」「武陵農場」推出２～３日遊套裝遊程，幫大家省去搶限量住宿、車位，以及安排行程等煩惱！阿里山賞櫻行程主打搭乘最美小火車福森號、栩悅號賞食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 5
晉升東南亞最受歡迎旅遊目的地！大馬政府喊話民眾：對遊客應該更友善熱情！
馬來西亞在後疫情時代，成功讓自家觀光旅遊產業復甦，2025年第一季、就以 1010萬人次的國際旅客入境數量，超越鄰居、也是長年霸榜的泰國，成為東南亞最受歡迎旅遊目的地。 但在大環境成長同時，主管旅遊業務的馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信（Tiong King Sing），卻透過外媒，呼籲國內民眾應該以「更友善態度」，對待來訪的外國旅客，同時還要嚴肅看待各......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 3
花現中國 在大氣山水中 遇見最迷人的春天
春天的大陸，如同一幅徐徐展開的山水長卷，從北到南、由城入鄉，花色層層鋪陳。花海不只是視覺盛宴，更像一把鑰匙，引領旅人走進遼闊山河與深厚文化。賞花的同時，順遊古城、村落與自然景觀，讓旅程多了故事與溫度。七逗旅遊網 ・ 5 小時前 ・ 8
飯店攻馬年圍爐、外帶年菜商機！ 君悅除夕加開40坪套房搶客
搶攻馬年新年贈禮及圍爐商機，台北君悅推出「悅馬騰飛」系列贈禮，拉長銷售戰線澎派開賣，推出二十款精選商品，囊括六道式大中華外帶圍爐年菜、手工糕點、精美禮盒及連年熱賣的手工元宵，售價自380元自6,888元不等，目標年節外帶贈禮營收上看600萬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
日月潭「潭然心動2026」跨年晚會 雙主場、雙視角！360秒煙火震撼全場
【記者 謝雅情／南投 報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處於114年12月31日晚間舉辦「2026日月潭跨台灣好報 ・ 1 天前 ・ 5
2025年赴金門旅遊陸客達19萬餘人 (圖)
根據金門縣政府提供資料，2025年金門小三通航線入出境旅客中，持旅遊簽至金門大陸旅客人次達19萬餘人，若自2024年9月27日恢復大陸福建居民至金門旅遊起計算，約有23萬6千餘人，其中團客約4.33%，自由行占95.67%。圖為金門水頭碼頭通關大廳人潮。中央社 ・ 1 天前 ・ 3
嘉義市大白熊 蘭潭姊妹亭等你合影
迎接 2026 年元旦假期，嘉義市政府在蘭潭姊妹亭設置全新大型裝置藝術「大白熊」，可愛療癒的造型搭配湖光山色，一亮相即成為拍卡新亮點。市府觀新處處長張婉芬表示，大白熊以溫暖陪伴的形象，已成為嘉義市觀光的代言人。此次設置於蘭潭姊妹亭的大白熊，不只是可愛裝置，而是一件把嘉義市的生活節奏與城市情感，化為具體風景的作品。張婉芬指出，從側面看，大白熊彷彿在靜靜欣賞蘭潭湖光；從正面看，又像是在對鏡頭微笑，邀請民眾坐在身旁，與每一位來到蘭潭的旅人一起看湖、看山，拍下一張屬於自己的回憶。創作藝術家莊信棠表示，希望這件作品不只是供人欣賞的藝術品，更是一個讓大家願意停下來、與城市對話的空間節點。透過藝術走進日常生活，讓城市在不斷前進的同時，也能持續保有溫度與陪伴。觀新處表示，蘭潭被譽為「嘉義市後花園」，不僅是市民成長的共同記憶，也是外地旅客到嘉義市必訪的景點之一。近幾年來市府積極優化蘭潭周邊環境與遊憩設施，包括環潭步道、後山登山步道及姊妹亭周邊視野改善等工程，讓整體景觀更加安全、舒適且宜人。隨著視野優化完成，觀潭景色更加開闊，若水位降低，過往不易看見的仁義潭引水進水口也能清楚呈現，搭配環潭步道與周邊綠意，台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 4
長榮航空全新機上安全影片 3大特色一次看
[NOWnews今日新聞]長榮航空2026年全新機上安全影片《FlyingwithEVAAIR》正式上線，由多次擔綱金曲獎、金馬獎視覺統籌的羅申駿製作團隊量身打造，邀請金曲獎得主MUSDM音樂團隊負責...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
臺南觀光志工導覽領路兼說故事 帶遊客深入體驗在地旅遊特色及文化
為讓遊客深度體驗臺南旅遊魅力，臺南市政府觀光旅遊局安排導覽志工提供免費預約散步路線解說服務，將在地旅遊特色及歷史文化推廣給更多國內外遊客，虎頭埤風景區志工隊也協助園區內導覽及花草樹木修剪，另也辦理「114年度志工參訪活動」，帶領志工深度走訪麻豆與南科增進情感交流，並頒發年度績優獎項感謝志工一年來的無私奉獻；市長黃偉哲也歡迎喜好人文自然風景及公共事務的市民，踴躍加入虎頭埤風景區志工隊。黃偉哲市長表示，臺南觀光導覽志工是溫暖的觀光大使，不僅領路介紹，更是說故事的人；目前有導覽志工服務的4條路線均深具豐富旅遊特色，「新營甜糖文化漫遊」帶遊客探訪真武殿的靈驗事蹟與五分車鐵道風貌；「南區台灣第一鹽散步路線」重現全台最早曬鹽場的歷史；「麻豆尋覓探索神祕麻荳港」介紹平埔族、荷人及漢人留 ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 2
2026元旦第一拍 嘉市蘭潭姊妹亭大白熊等你來合影
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】迎接 2026 年元旦假期，嘉義市政府在蘭潭姊妹亭設置全新大型裝置藝術「大白熊」台灣好報 ・ 22 小時前 ・ 2
影／上山等不到白雪梅景 台東梅花慢熱中…農民預告倒數
隨著氣溫逐漸下降，冬季賞梅季節悄悄登場，不少民眾趁著元旦連假走訪台東山區，期待捕捉梅花盛開的白色美景，不過今年梅花似乎「...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
釜山一日遊攻略！BT21陪你玩南浦影島白淺灘文化村 購物逛街看海文青小旅行
釜山,影島,南浦洞,龍頭山,大邱,影島,白淺村,攻略,一日遊,樂天百貨,墨刻圖書,旅遊書 如果你是第一次走進釜山，卻又不想把行程排得太滿，那麼以「南浦洞＋影島」為主軸的一日遊，會是一條剛剛好的路線。這裡同時擁有市中心的熱鬧街區、歷史悠久的地標公園、面向大海的文化聚落，以及讓人可以慢下腳步、靜靜看海的散步路線。從上午一路走到傍晚，既能感受釜山的城市節奏，也能體會它貼近海洋的一面。這趟旅程不需要舟車勞頓，只要搭地鐵、公車，就能輕鬆串起景點，是非常適合自由行旅客安排的一日小旅行。景點+ ・ 3 小時前 ・ 6
花蓮旅宿再獲肯定 Kadda Hotel璽賓行旅榮獲全台10大績優借問站
【記者 周澄予／花蓮 報導】為持續提升花蓮旅遊服務量能、打造更友善的旅遊環境，花蓮縣政府積極輔導在地旅宿參與交台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1
冬季暢遊梨山 在台中就能遇見雪國風景
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】為推廣冬季高山旅遊特色，台中市政府觀光旅遊局邀請民眾不必遠赴海外，在台中就互傳媒 ・ 29 分鐘前 ・ 1
星宇航空升級長程線備品 打造質感飛行體驗
星宇航空於民國115年起，在長程航線首度攜手英倫高級訂製品牌HUNTSMAN與時尚品牌Paul Smith，推出全新頭等艙、商務艙睡衣，並陸續更新豪華經濟艙、經濟艙的機上過夜包，讓旅客在三萬英尺高空，也能感受時尚、從容與舒適。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
澎湖春節航線第二波加班機 1月6日晚上6時準時開搶
因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民用航空局針對目前需求較高之航線，規劃第二波加班機，經統計各航空公司提供澎湖航線（不含澎湖-金門航線） 6514個座位數，並將於1月6日下午6點至7點開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票，請有機位需求的民眾逕洽各航空公司客服語音訂位及全球資訊網、app或7-ELEVE自由時報 ・ 5 小時前 ・ 2