寶山鄉旅遊服務區BOT案正式亮相 直接帶動大隘三鄉產業發展

寶山鄉公所「旅遊服務興建營運移轉（BOT）區案」公聽會召開。





新竹縣寶山鄉公所召開「旅遊服務興建營運移轉（BOT）區案」公聽會，許多關心地方發展的鄉民代表、村長、鄉親及在地團體參與。該案基地為遊憩用地，基地面積達 9,642 平方公尺，緊鄰寶二水庫，規劃結合「旅宿餐飲」與「宗教文創」兩大核心，並串聯預計新設的「寶山樂活運動園區」，預計於115年中下旬完成招商，為寶山鄉打造全新的觀光與生活樞紐，同時帶動大隘三鄉整體產業共同發展。

寶山鄉長邱振瑋表示，「每年到周邊地區遊玩的旅客非常多，例如綠世界就有高達30萬人，但缺乏住宿使旅客無法停留，而根據電信單位調查每日在本鄉實際工作及活動人口也高達數十萬人，實在有大型餐飲聚會空間的需求，本計畫將會使住宿量能達最大化，同時改善停車問題。」，因此本案不僅著眼於觀光，更深度結合在地生活機能。規劃引入設施包含：旅遊服務中心、宗教文化中心、旅館住宿、農產展售、文創空間、自行車驛站、運動休閒、水療溫泉、親子娛樂及特色餐飲等。

鄉公所表示，其中備受矚目的亮點之一為可容納2千人以上的「大型多功能聚會空間」。該空間將填補地方大型室內場域的不足，未來可支應：在地需求：鄉民婚宴喜慶、宗教文化活動。園區商機： 提供新竹科學園區企業舉辦尾牙、研習講習等。觀光服務： 提供團體旅客高品質的休憩與用餐環境。

兩大分區構想：形塑「仙爺廟」宗教文化與複合型旅宿。整體園區初步劃分為「旅宿餐飲核心區」與「仙爺廟文化及文創區」。透過民間企業的經營創意，將當地重要的仙爺廟信仰與文創產業結合，讓遊客在享受水庫自然風光的同時，也能深度體驗寶山的文化底蘊。

鄉長邱振瑋表示，本案基地位址具備絕佳戰略地位，緊鄰即將新設的「寶山樂活運動園區」（規劃有棒壘球場、幼兒棒球場與探索公園）。公所強調，未來兩大園區將整合串聯，形成一個集「運動、旅遊、住宿」於一體的綜合旅遊休閒軸帶，結合寶二水庫的觀光資源及今年將完成站點設置的YouBike微笑單車，將吸引更多家庭與運動愛好者駐足。

寶山鄉公所強調，為落實地方共榮，未來園區營運後，將釋出包括旅宿管理、餐飲服務、休閒指導、文創營運等多元職缺。透過實質的就業機會，吸引旅外青年回鄉工作，改善鄉內人口結構，同時提升在地家庭的經濟收益。

邱振瑋鄉長表示，寶山鄉擁有高品質的綠竹筍、茶花、柑橘、黑糖等種類豐富的農特產品。本計畫規劃於旅遊服務中心內，設置「寶山農特產展售專區」，直接對接來自園區的科技族群與外地遊客，並結合周邊觀光果園與體驗工坊，將遊客導流至在地農園，帶動周邊商圈的經濟連鎖效應，達成帶動全鄉產業的目標。



