寶山鄉第三屆藍鵲盃羽球賽圓滿落幕 多元運動推廣展現成果

第三屆「藍鵲盃羽球賽」吸引鄉內外學童及多個機關團隊踴躍參與。





寶山鄉公所第三屆「藍鵲盃羽球賽」週末一連兩日在新城國小熱鬧舉行並圓滿落幕。賽事吸引鄉內外學童及多個機關團隊踴躍參與，今年參賽總人數高達190人，較上一屆呈現倍數成長，充分展現寶山鄉推動全民運動的具體成果。

本屆藍鵲盃首日完成國小高年級男子單打、女子單打，以及不分齡雙打等賽程。次日則進行中年級男子單打、女子單打及機關邀請組比賽。其中，中年級男子單打組報名人數高達50人，場上競爭激烈、氣氛熱絡，充分展現學童對羽球運動的高度投入與蓬勃活力。

在機關邀請組方面，橫山鄉公所以及新竹市警察局再度組隊參賽，關西鎮公所、竹東鎮公所及中山科學研究院亦首度參與，以實際行動支持地方體育發展，促進跨機關交流互動，為賽事增添更多亮點。

寶山鄉長邱振瑋表示，藍鵲盃羽球賽辦理至今已邁入第三屆，能夠在穩定中持續成長，有賴學校團隊、教師與教練的專業指導，以及家長們長期以來的支持與陪伴。近三年來，寶山鄉公所在運動推廣上持續朝向多元化發展，除羽球外，也陸續推動籃球、桌球、樂樂棒球、足球、飛鏢、飛盤及布袋球等運動項目，並積極辦理寒暑期運動營隊，讓不同年齡層的民眾都能找到適合參與的運動方式，進一步擴大全民運動的參與基礎。





