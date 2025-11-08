寶山鄉「新住民及原住民聯誼」熱鬧登場 展現多元文化魅力





寶山鄉「114年寶山鄉嘉年華活動」8日上午9點在新城村打中午場域舉辦，現場湧入眾多鄉親熱情參與，氣氛熱烈。此次活動以促進在地鄉親、新住民及原住民間的文化融合為目標，展現寶山鄉多元共榮的風貌。

活動以「新聚寶山 原力四射」為主題，規劃一系列豐富多元的內容。開場由原住民與新住民團體接續登場，結合傳統與現代舞蹈，呈現文化交融的動人畫面。隨後，鄉長及來賓致詞，表達對多元文化推動的肯定與期許。

手作DIY體驗區人氣旺盛，活動包含精油滾珠瓶、南瓜彩繪飾品、手機架與拓香石等項目，讓民眾親手創作，體驗文化魅力。兒童遊戲區設有大型氣墊與釣魚池，成為親子同樂的焦點。

現場同步發放限量80元園遊券與設置美食市集，新住民以家鄉風味料理展現異國文化，讓鄉親透過味蕾品味世界，增添活動的多元風情。

文化表演為活動亮點之一，新住民與原住民團體帶來多樣風格的歌舞演出，象徵族群融合與共榮的精神。現場掌聲不斷，展現文化共融的溫暖力量。

鄉長邱振瑋表示，寶山鄉族群多樣性豐富，鄉公所近幾年來積極推動國際文化交流與語言學習，113年開設日語學習課程迄今廣受好評，提供民眾學習外語機會。明年計畫於新城村集會所開設中文班，協助新住民學習中文，促進交流與融合。

此外，新城村預計明年將設置Ubike站點，鹽港溪河畔自行車道也將打通連結至新竹市，讓民眾能更便利地享受騎乘樂趣與自然風光，象徵「寶山起飛ing」，展現地方發展的無限潛力。



