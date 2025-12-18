寶山雍盛攜手企業夥伴捐助聲暉協進會 以「實際行動支持聽損族群」讓善的力量持續擴散

【警政時報 江雁武／綜合報導】秉持「企業成長與社會共好並行」的理念，寶山雍盛股份有限公司於114年12月17日攜手凱爾絲美甲美學、齡界之外行銷多媒體，前往社團法人台中市聲暉協進會捐獻善款，以實際行動支持聽損族群，為弱勢關懷注入溫暖力量。本次捐贈由台中市聲暉協進會理事長姚中偉代表受贈，多位貴賓到場見證，現場氣氛溫馨感人。

董事長蔡佳欣(左四)：關懷聽損不缺席，寶山雍盛攜手夥伴為聲暉協進會注入希望。(圖／記者澄石翻攝)

「社團法人台中市聲暉協進會」成立於民國81年，由一群聽障學生家長共同發起，長年深耕聽損者及其家庭的陪伴與支持工作。協會致力於聽語復健、教育培力與社會參與，目前規劃多元課程與活動，包括青年及幼兒口語培訓班、手語班、鐵馬隊、攝影班及公益手舞班等，透過專業訓練與團體互動，協助聽損者建立自信、提升溝通能力，進而更自在地融入社會。

同時身兼寶山雍盛股份有限公司及雍華閣珠寶董事長的蔡佳欣表示，企業在追求穩健經營與永續發展的同時，更應主動承擔社會責任。她指出，聽損族群在學習、就業與生活中，往往面臨不易被看見的挑戰，期盼透過此次捐贈，為協會提供實質支持，也喚起社會對聽障議題的更多理解與關注，讓善的力量在社會中持續流動。

從企業到社會的善循環，寶山雍盛董事長蔡佳欣(左)實踐公益支持聽障家庭。(圖/記者澄石翻攝)

台中市聲暉協進會理事長姚中偉對此次捐助表達誠摯感謝。他表示，協會長期仰賴社會各界的支持，才能穩定推動各項服務與課程。寶山雍盛及企業夥伴的善舉，不僅為協會帶來實質助力，也為公益注入信心與動能，期盼能發揮拋磚引玉的效果，吸引更多善心人士與企業一同投入關懷行列。

凱爾絲美甲美學負責人洪鳳怡表示，企業不只是創造經濟價值，更應善用自身影響力回饋社會。此次能參與公益捐贈行動，感到格外有意義，期盼為聽損族群帶來鼓勵與溫暖，也讓更多人理解並支持相關服務。

齡界之外行銷多媒體執行長林于芯指出，行銷的本質不僅是傳遞品牌訊息，更能成為傳遞善意與社會價值的重要橋梁。透過此次參與公益行動，希望讓聽損者的需求被更多人看見，凝聚正向力量，促成更多善的循環。

寶山雍盛董事長蔡佳欣(左四)攜手企業夥伴捐助聲暉協進會後與會貴賓合影。(圖/記者澄石翻攝)

活動尾聲，姚中偉理事長回贈感謝狀予蔡佳欣女士及企業夥伴，並與現場貴賓合影留念，為這場充滿愛與關懷的公益行動畫下圓滿句點，也象徵企業與公益團體攜手同行、共創友善社會的美好願景。

