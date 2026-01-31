寶島時代村感恩餐會席開百桌 江欽良以行動傳遞新春溫情

寶島時代村邀公社福等團體感恩餐會。（記者扶小萍攝）





農曆新年腳步將近，南投寶島時代村31日舉辦一年一度「公益感恩餐會」，邀請10餘公益團體及第一線清潔隊等公職人員齊聚一堂，在歡樂與祝福中提前圍爐迎新年。戰鼓聲中財神爺、舞獅等熱鬧開場，鑼鼓聲中洋溢著濃濃的年味，席開百桌各社福團體受邀歡聚一堂，為寒冬注入一股溫暖力量。

寶島時代村目前雖暫時停業，董事長江欽良仍不忘回饋家鄉、關懷弱勢的初衷，每年持續舉辦公益感恩餐會，也持續提供全縣清寒優秀獎助學金，今年共有數千位學生受益，鼓勵他們在困境中仍需勤奮向學。圍爐餐會席開108桌，邀請南投縣內16個公益團體，一同共享團圓時刻，讓愛與感謝在餐桌間流轉。

縣府秘書蕭文鎮頒贈感謝狀。（記者扶小萍攝）

活動中縣府秘書蕭文鎮代表贈送感謝狀予各公益團體，江董事長表示，南投有許多需要被照顧的鄉親，長期以來這些溫柔而堅定的守護，來自公益團體與第一線服務人員長年不間斷的付出。他感念每一份努力，也期盼透過這場餐會，讓彼此看見、彼此扶持，攜手營造一個更安定、更有溫度的生活環境。

江董事長贈送紅包祝福大家新年快樂。（記者扶小萍攝）

為讓關懷化為實際行動，江董事長特別致贈每個受邀公益單位「十萬元大紅包」，並逐桌發送紅包給所有與會人員彼此互助新年快樂，象徵祝福與感謝，期盼大家都能安心、溫暖地迎接新的一年。

活動中長達12公尺的龍舞動起來令人驚艷。（記者扶小萍攝）

餐會中，各公益團體也帶來用心準備的歌舞演出，在笑聲與掌聲中，共度一段溫馨難忘的時光。

今年受邀單位包括創世基金會、華山基金會、菩提長青村、福祿壽關懷協會、麻煩小天使協會、伊甸基金會、心理衛生協進會、以琳關懷協會、勵馨基金會、阿尼色弗兒童之家、陳綢阿嬤基金會、罕見疾病基金會、玫瑰啟能訓練中心、德安啟智教養院、南投家扶中心、人安基金會、草鞋墩愛心協會，以及草屯清潔隊、消防隊等單位服務人員，感謝隊員全年無休的服務。



