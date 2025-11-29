寶島歌王楊烈嘆日本歌手被停唱 「歡迎來台灣開唱」

即時中心／林韋慈報導

寶島歌王楊烈於今（29）日宣布啟動「自由之地」世界巡迴演唱會，並在台北日新旺台樓舉辦記者會，正式揭開巡演序幕。全新演唱會將以音樂與影像交織，帶領歌迷回顧他的歌曲人生，也象徵楊烈以73歲之姿再次踏上國際舞台。





此次巡演的亮點之一，是邀請到「詞神」林夕為新歌《自由路上》填詞，成為活動焦點。同時，楊烈將與新生代台語歌姬鍾綺同台演出，透過跨世代音樂碰撞，帶給歌迷耳目一新的舞台體驗。

面對即將開唱的巡演，楊烈坦言最擔心的就是體力。他透露近期持續加強訓練，包括負重走路等方式，確保自己以最佳狀態站上舞台。他表示，這些努力是對歌迷的誠意，也是對演唱會品質的堅持。

記者會中，楊烈也談及近日日本歌手濱崎步與大槻真希在上海演唱會臨時喊停事件，他感慨，一場演唱會背後需要龐大團隊投入，從搭建舞台到長時間準備，「一夜之間被拆掉真的很可惜」。楊烈強調，自己並非刻意評論政治，但身為台灣藝人，更感受到民主社會的珍貴。他表示台灣是一個自由的國家，希望各國藝人都能安心來台演出。主持人亦於現場表示「歡迎濱崎步和大槻真希來台開唱」，引發現場熱烈回應。

