寶島眼鏡三麗鷗夢幻隊聯名系列可愛登場！配鏡再把限量盲盒帶回家

（記者張芸瑄／綜合報導）寶島眼鏡攜手三麗鷗六大超人氣角色Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、酷洛米、酷企鵝、人魚漢頓，推出全新聯名系列 – 三麗鷗夢幻隊，以角色個性與代表物為設計靈感，可愛甜美、萌感療癒、俏皮有型、酷萌反差，每一款都讓人忍不住想說「好想全收！」三麗鷗夢幻隊不只適合三麗鷗粉絲收藏，更能成為日常穿搭的小巧思，輕鬆為造型可愛加分。

圖／寶島眼鏡提供

三麗鷗粉必收！配鏡抽限量盲盒，還有隱藏款等你來抽

除了可愛鏡框，本次聯名最大亮點莫過於讓三麗鷗粉絲暴動的「限量盲盒」。寶島眼鏡特別推出三麗鷗 6+1款角色盲盒，每一次開盒都是未知又療癒的可愛瞬間。盲盒僅於活動期間限量推出，數量有限、送完為止，不只考驗手氣，更讓不少粉絲直呼「為了盲盒一定要配一付！」

三麗鷗聯名可愛鏡框通通 $1,980起 更有多重萌系優惠

為歡慶三麗鷗聯名款眼鏡可愛登場，寶島眼鏡同步推出眾多有感優惠：

三麗鷗聯名可愛鏡框$1,980起

三麗鷗限量盲盒驚喜開抽，配整付眼鏡即抽盲盒1個(共6+1款角色設計，款式隨機）

加價$250再抽1個

消費滿 $5,000 再抽1個

消費滿額，還能直接把「整組6入盲盒」一次帶回家

每付眼鏡皆附專屬三麗鷗眼鏡盒＋眼鏡布（共7款，隨機不指定）

兩人同行，各折 $300，揪朋友一起可愛升級

下載寶島眼鏡App，升級鏡片現折 $500，優惠甜上加甜

寶島眼鏡表示，希望透過這次三麗鷗夢幻聯名，讓眼鏡不只是生活必需，更讓你療癒心情與可愛加分。寶島眼鏡x三麗鷗夢幻隊聯名系列已於全台寶島眼鏡門市限量上市，粉絲們絕對不能錯過！

