寶島眼鏡攜手三麗鷗夢幻隊登場 六大人氣角色聯名眼鏡萌翻全台

【記者羅伯特/綜合報導】寶島眼鏡再掀可愛風潮，正式宣布攜手三麗鷗推出全新聯名系列「三麗鷗夢幻隊」，集結 Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、酷洛米、酷企鵝、人魚漢頓六大超人氣角色，將角色個性與代表元素融入鏡框設計，打造兼具甜美、療癒、俏皮與酷萌反差的全新配鏡選擇，讓眼鏡不只是日常必需品，更成為穿搭亮點。

寶島眼鏡表示，此次聯名以「可愛融入生活」為核心概念，無論是三麗鷗資深粉絲，或喜愛在細節中展現個人風格的消費者，都能在三麗鷗夢幻隊系列中找到專屬於自己的命定款。

配鏡抽限量盲盒 6+1款角色驚喜登場

除了聯名鏡框本身，最讓粉絲期待的亮點莫過於活動期間限定推出的「三麗鷗角色盲盒」。寶島眼鏡同步規劃 6+1 款角色設計盲盒，隱藏款驚喜引發收藏話題，凡於活動期間配整付眼鏡即可獲得盲盒抽獎機會，每一次開盒都充滿未知與療癒感，數量有限、送完為止。

聯名鏡框 多重萌系優惠同步推出

為慶祝三麗鷗聯名系列上市，寶島眼鏡同步推出多項期間限定優惠，包括三麗鷗聯名可愛鏡框 1,980 元起，配整付眼鏡即可抽盲盒 1 個，並可透過加價、消費滿額等方式獲得更多抽盒機會，消費達指定門檻更可一次收藏整組 6 入盲盒。

此外，每付眼鏡皆附贈專屬三麗鷗眼鏡盒與眼鏡布（共 7 款隨機），兩人同行各折 300 元，下載寶島眼鏡 App 升級鏡片再享現折 500 元優惠，多重好康讓可愛全面升級。

寶島眼鏡表示，希望透過這次三麗鷗夢幻聯名，讓眼鏡不只是生活必需，更讓你療癒心情與可愛加分。寶島眼鏡x三麗鷗夢幻隊聯名系列已於全台寶島眼鏡門市限量上市，粉絲們絕對不能錯過！