寶島神很大女神驚爆人生大事件！南下雲林為何事？

寶島神很大人氣女神阿白這十餘年來經歷眾神與眾人的來往互動，雖然總能認識許多照顧的好神明好夥伴，但總少了懂她的那一位～原來照顧她的眾神中，一直有一尊神明默默的看顧著她，並在這一集的寶島神很大中，認阿白作義女了！

（阿白簽下契文成為菁埔夫人義女／寶島神很大提供）

阿白的乾媽是代天巡狩的東方雅典娜-菁埔夫人，甚至在認契當天道出了阿白藏在心裡多年的秘密，讓阿白感動不已～但夫人媽也藉此給了阿白一項神秘任務-在聖誕之日，一同風光回到祖廟-順寮宮！

（阿白與兩兄弟恭請瑞天堂菁埔夫人前往順寮宮祖廟／寶島神很大提供）

在這趟旅程中，阿白更認識了許多可愛又感人的人與事-因為夫人而相互扶持的熱心兩兄弟、豪邁爽朗的頭家大哥、受到夫人照顧傳承三代的婆婆，還成為節目實境下的主角？

（阿白賈斯汀與熱心的婆婆互動／寶島神很大提供）

夫人媽到底道出了阿白什麼樣的秘密？給予阿白的神秘任務用意何在？南下回到祖廟順寮宮又有什麼驚喜不斷的故事？鎖定本周三晚上10:15分寶島神很大!為觀眾一一解謎！

