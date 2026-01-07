寶島神很大／丙午馬年運勢解析 光明燈與安太歲怎麼選
節目中心／林瓊玉報導
2026年農曆新年落在2月17日，隨著農曆新年將近，不少民眾開始關注新一年運勢走向，點光明燈、安太歲等傳統祈福儀式也陸續啟動。民俗觀點指出，丙午年為馬年，相關點燈與安太歲安排，仍以求平安、補運勢為主要訴求，民眾可依自身需求選擇。
依傳統說法，「太歲」為每年輪值的歲神，掌管流年吉凶，當生肖與當值太歲形成值、沖、破、害等關係時，民俗上稱為「犯太歲」。在丙午年中，屬馬者為「值太歲」，屬鼠者為「沖太歲」，屬牛與屬兔則被視為「偏沖太歲」，部分信眾會選擇透過安太歲儀式，祈求一年平安順遂。安太歲，多為犯太歲者向廟宇安奉當值太歲星君名諱，祈求化解流年不順，常見辦理時間落在農曆年前後至元宵節前。
至於「點光明燈」，則不限定犯太歲者。民間認為，光明燈象徵前途光明、智慧開啟與家運平穩，是新春常見的祈福方式之一，也因此成為不少民眾每年固定的年俗行程。部分廟宇也依祈願內容，提供太歲燈、財神燈、文昌燈、姻緣燈、藥師燈、斗燈等不同燈種，供信眾依需求選擇。
在時間安排上，多數宮廟於農曆年前即開放點燈與安太歲登記，並於正月初五後陸續舉行點燈與祈福儀式。近年也有廟宇推出線上點燈服務，讓無法親自到場的民眾也能參與。無論是安太歲或點光明燈，核心皆在於祈安、補運、安定人心，民眾可依需求選擇合適方式，迎接新一年的到來。
