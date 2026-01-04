寶島神很大／為何廟前總有一對石獅？揭開守護神獸的身世背景

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

走進廟宇，入口兩側最常見的就是一對威風凜凜的石獅，是廟宇重要的守護象徵，擺放是有規矩並且成雙成對的，為了符合中國男左女右的陰陽哲學，一般的放置法多是參照神明從門裡看出來的方向，左雄右雌。

北港朝天宮廟門石獅（圖／寶島神很大）

擺放在門口左側的雄獅常雕刻作張口咆哮貌，右前爪玩弄繡球、兩前爪間放著一顆繡球或托撫著一串金錢，雄壯而威武；門口右側的雌獅則會雕刻作閉口露牙（或略為張口）貌，左前爪撫摸幼獅或兩前爪間臥著一隻幼獅，溫柔而慈祥。

雄石獅，手裡拿著錢幣。（圖／寶島神很大）

石獅蘊含著許多意義，祂們的毛髮整齊，頸項常繫有刻了「吉祥」的牌子，代表吉慶之意，也代表此獅是已馴服的動物，是神明的忠心隨從，因此石獅造型不會使人恐懼，反而受人喜愛。獅子也被視為具有避邪能力，在廟口設立石獅，便是期望能鎮煞避邪，並期許在祂們的鎮守之下能夠讓邪靈外煞無法進入廟庭之內，保持廟內的清靜、祥和。

母石獅，手裡抱著小獅子。（圖／寶島神很大）

此外，獅子的造型在不同的朝代有不同的特徵，漢唐時通常強悍威猛，元朝時，身軀瘦長有力，明清時，較為溫順，除了不同時代特點，還有明顯的地域特色，北方的石獅子外觀大器，雕琢質樸；南方的石獅更為靈氣，造型活潑，雕飾繁多，小獅子也不僅在母獅手掌下，有的爬上獅背，活潑可愛。

如今廟前石獅不只是信仰象徵，更是一種文化記憶，下次走進廟宇，不妨停下腳步好好欣賞這具有豐富象徵與意涵的石獅。

