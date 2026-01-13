寶島神很大／百尊千順將軍護駕北港朝天宮媽祖 高雄佛光山震撼大會師

節目中心／邱美銜、林瓊玉報導

雲林北港朝天宮於日前2025年12月25日，動員規模空前的「百尊千順將軍大會師」，由108尊神將威嚴護駕，陪同北港媽祖南下前往高雄佛光山佛陀紀念館，參與年度宗教饗宴「世界神明聯誼會」，現場齊聚108尊來自各地的千順將軍，場面壯觀，令人感動。

108尊千順將軍非常壯觀。（圖／翻攝自北港朝天宮莊儀團粉絲專頁）

此次盛會背後蘊含一段溫情故事，朝天宮董事長蔡咏鍀透露，星雲法師生前曾感性提及，希望能見證108尊神將齊聚一堂的壯闊景觀。為此，朝天宮自去年起展開緊鑼密鼓的籌備，號召全台各地分靈會共襄盛舉。最終由朝天宮、莊儀團的30餘尊神將與全台分靈會合流，正式湊齊「108」這個象徵圓滿與法力宏大的數字。

千順將軍。（圖／翻攝自北港朝天宮莊儀團粉絲專頁）

這支壯觀的隊伍核心，正是名震全台的「北港朝天宮莊儀團」。其歷史可追溯至日治時期的「千耳眼爺公會」，並於民國82年正式定名。作為雲林縣政府登錄的民俗保存者，莊儀團不僅守護著千順將軍的歷史典故，更負責分靈至國內外，是台灣宗教藝術中極具代表性的文化資產。

活動畫面。（圖／翻攝自北港朝天宮莊儀團粉絲專頁）

有趣的是，一般民眾熟悉的千順將軍顏色，在不同廟宇竟有玄機。常見版本（天妃顯聖錄）： 順風耳為紅色「金精」，千里眼為青色「水精」。而北港版本（湄洲嶼志略）： 北港朝天宮與朴子配天宮則依循此典籍，將紅面將軍定為「千里眼」、綠面將軍定為「順風耳」。但無論是哪種記載，其核心形象皆一致：目似銅鈴、聲若銅鐘，協助媽祖觀測災難、傾聽苦難，守護海上與人間的安寧。

